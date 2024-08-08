Барнаульский водоканал пополнил автопарк современной каналопромывочной машиной

Это уже четвертая новинка в текущем году, которая поможет результативно устранять даже крупные засоры

08 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Каналопромывочная машина / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал получил современную каналопромывочную машину. Техника предназначена для аварийной и плановой очистки канализационных и водосточных труб, отстойников, колодцев и устранения засоров в канализации. Стоит такая машина 32 миллиона рублей.

"Сейчас специалисты готовят машину для работы в городе. В ближайшее время она выедет на улицы Барнаула. В нашем автопарке это будет самая мощная и универсальная каналопромывочная машина", – говорит директор по производству компании "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

По его мнению, это приобретение поможет лучше чистить большее количество канализационных систем и успешно устранять даже сложные засоры.

В этом году это уже четвертый новый автомобиль в автопарке ресурсоснабжающей организации. Помимо каналопромывочной машины для повышения оперативности работы в компанию также приобрели автоцистерну и легковые спецавтомобили. До конца года автотранспортный цех водоканала получит погрузчик и два экскаватора.

Каналопромывочная машина / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Как ранее сообщал amic.ru, сейчас в водоканале также проходит обновление очистных сооружений. Это часть большого плана по реконструкции трех основных объектов городского водоснабжения и водоотведения. Ожидается, что после модернизации качество питьевой воды значительно улучшится для всех жителей города. В текущем году компания инвестирует в проект более 275 млн руб. Благодаря этому также станет возможным подключение новых пользователей к городской инфраструктуре, что будет способствовать строительству современных жилых комплексов и развитию города.