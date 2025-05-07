Барнаульский водоканал проводит патриотическую акцию в честь 80-летия Победы

Всем обратившимся за услугами дарят георгиевскую ленточку

07 мая 2025, 13:30, ИА Амител

Коллектив барнаульского водоканала / Фото: Лилия Болатаева

Накануне Дня Победы в Центре обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" проходит патриотическая акция. Посетителям, обратившимся по вопросам ЖКХ, вместе с консультацией дарят символ памяти – георгиевскую ленточку.

"День Победы для каждого работника водоканала – важная и значимая дата, прочно связанная с историями наших семей, с фронтовыми и трудовыми подвигами наших прадедов", – отметила начальник Центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас.

Она добавила, что в год 80-летия Победы коллектив предприятия хочет внести свой вклад в создание праздничной атмосферы и поздравить жителей города с этим великим событием. Как отмечают в компании, акция нашла живой отклик у горожан.

Патриотическая акция в Центре обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" / Фото: Лилия Болатаева

Патриотическая инициатива стартовала 28 апреля и завершится в среду, 7 мая. За этот период барнаульцам вручили около сотни символических ленточек. По мнению организаторов, акция помогает сохранять связь поколений и подчеркнуть всенародный характер праздника.