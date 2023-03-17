Барнаульский водоканал рассказал, как перейти на электронные квитанции

У этого формата множество преимуществ

17 марта 2023, 13:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqzzqiSK

Гаджеты / Фото: photogenica.ru

"Росводоканал Барнаул" информирует абонентов о возможности перехода на электронные квитанции. Современный формат платёжного документа имеет ряд плюсов перед своим бумажным аналогом.

"Электронную квитанцию абонент получает намного оперативнее бумажной версии – уже к 27 числу каждого месяца. Также "платёжка" доступна в личном кабинете абонента в любое время и никогда не потеряется. Кроме того, электронный вариант максимально экологичный, ориентированный на сохранение природных ресурсов", – отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Для получения электронной квитанции необходимо указать адрес своей электронной почты в личном кабинете на сайте www.sistemagorod.ru или сообщить его в ООО "Барнаульский водоканал" с указанием адреса получателя коммунальных услуг на электронный адрес call_brn@rosvodokanal.ru или по телефону 50-01-01. Водоканал гарантирует конфиденциальность данных своих клиентов, поэтому абоненты могут быть спокойны, выбирая электронную квитанцию.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

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