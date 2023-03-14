Барнаульский водоканал усилил контроль за качеством воды из-за паводка

Состав воды уже начал меняться, хотя половодье ещё не началось

14 марта 2023, 13:14, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtTHD3F

Стакан воды / Фото: Freepik

Каждый год с приходом календарной весны талые воды попадают в Обь, из-за чего качество исходной воды меняется. Это может усилить мутность и цветность водопроводной воды. Однако из крана она будет идти чистой и безопасной – за этим следят в барнаульском водоканале, заверили в компании.

"Сотрудники лаборатории барнаульского водоканала круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах очистки круглый год. А в паводок число проверок существенно увеличивается. В краевой столице 500 точек отбора проб и даже самые незначительные изменения сразу фиксируются. Процесс очистки воды корректируется в зависимости от показателей", – рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Кстати, для водоканала паводок наступает раньше общепринятого – примерно за две недели до вскрытия льда на Оби. Так, в минувшее воскресенье, 12 марта, были зафиксированы первые изменения состава воды в реке, до вскрытия льда он продолжит меняться.

"Для специалистов очистных сооружений и лаборатории наступает самый “горячий” период в работе. Но жителям не нужно беспокоиться – даже если цвет воды у вас дома изменился – она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН. Наши сотрудники следят за этим в режиме 24 на 7", – подчеркнул Андрей Полюго.

Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, тогда "Росводоканал Барнаул" вернётся к привычному режиму работы.

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