Барнаульский водоканал усилил контроль за качеством воды из-за паводка
Состав воды уже начал меняться, хотя половодье ещё не началось
14 марта 2023, 13:14, ИА Амител 4CQwVszH9pSXqtTHD3F
"Сотрудники лаборатории барнаульского водоканала круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах очистки круглый год. А в паводок число проверок существенно увеличивается. В краевой столице 500 точек отбора проб и даже самые незначительные изменения сразу фиксируются. Процесс очистки воды корректируется в зависимости от показателей", – рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
Кстати, для водоканала паводок наступает раньше общепринятого – примерно за две недели до вскрытия льда на Оби. Так, в минувшее воскресенье, 12 марта, были зафиксированы первые изменения состава воды в реке, до вскрытия льда он продолжит меняться.
"Для специалистов очистных сооружений и лаборатории наступает самый “горячий” период в работе. Но жителям не нужно беспокоиться – даже если цвет воды у вас дома изменился – она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН. Наши сотрудники следят за этим в режиме 24 на 7", – подчеркнул Андрей Полюго.
Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, тогда "Росводоканал Барнаул" вернётся к привычному режиму работы.
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