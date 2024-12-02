Барнаульский водоканал установил вторую ступень очистки выбросов в воздух

Модернизация позволила снизить содержание веществ до безопасного уровня и устранить неприятный запах

02 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Новая система очистки вентиляционных выбросов / Фото: "Росводоканал Барнаул"

На канализационной насосной станции № 21 (КНС-21) в Барнауле ввели в эксплуатацию новую систему очистки вентиляционных выбросов. Об этом сообщили в барнаульском водоканале.

28 ноября на станции прошла встреча представителей водоканала, городской администрации, районной прокуратуры и жителей ЖК "Адмирал". Участники осмотрели новое оборудование и обсудили первые результаты его работы.

Главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин рассказал, что для устранения неприятных запахов и соблюдения санитарных норм в атмосферном воздухе компания вместе с городской администрацией уже реализовала несколько проектов. Так, в 2020 году установили скрубер для очистки воздуха методом абсорбции, а в 2022-м – установку с озонированием. Теперь ввели в эксплуатацию вторую ступень очистки: павильон с собственными угольными фильтрами (объемом 16 куб. м) и вытяжную трубу высотой 36 метров. На проект потратили более 56 млн рублей.

Рабочая встреча на объекте / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Новое оборудование заработало 25 ноября. Благодаря установке содержание вредных веществ в воздухе снизилось до безопасного уровня и отсутствует запах. На станции ведут круглосуточный мониторинг показателей, а для дополнительного контроля барнаульский водоканал заключил договоры с независимыми лабораториями.

Сегодня мы стали свидетелями серьезной модернизации канализационной станции. Судя по всему, она работает эффективно, рассказал житель ЖК "Адмирал" Александр Воронкин.