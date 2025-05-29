Барнаульский водоканал вошел в число финалистов престижной отраслевой премии
Проект реконструкции канализационной насосной станции № 21 занял третье место
29 мая 2025, 17:30, ИА Амител erid: 2W5zFHAs7Wx
Проект реконструкции канализационной насосной станции № 21, реализованный барнаульским водоканалом в период с 2022 по 2024 год, удостоили третьего места в номинации "Чистая вода" на V Межрегиональной межотраслевой премии профессионалов ЖКХ.
О модернизации
Как пояснил главный инженер предприятия Евгений Чайкин, перед началом работ в компании провели комплексный анализ воздушной среды с применением специализированного ольфактометрического оборудования. Полученные данные легли в основу инновационного проекта по созданию дополнительной системы газоочистки.
В рамках проекта:
- возвели дополнительный технологический павильон;
- установили четыре угольных фильтра суммарным объемом 16 м³;
- смонтировали 36-метровую вытяжную трубу для рассеивания очищенных выбросов.
Общий объем инвестиций в проект составил более 44 млн рублей. Реализованные мероприятия позволили существенно улучшить экологическую обстановку в Индустриальном районе Барнаула.
О премии
Организаторы масштабного конкурса: совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ Национального совета при президенте РФ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и активом федпроекта "Школа грамотного потребителя".
В этом году на рассмотрение жюри поступило 980 заявок от участников из 40 регионов страны. Экспертную оценку проектов осуществляли представители научного сообщества, депутатского корпуса, Торгово-промышленной палаты РФ, а также руководители ведущих промышленных и образовательных организаций.
ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060Реклама
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