Барнаульский водоканал вошел в число финалистов престижной отраслевой премии

Проект реконструкции канализационной насосной станции № 21 занял третье место

29 мая 2025, 17:30, ИА Амител erid: 2W5zFHAs7Wx

Новая система очистки вентиляционных выбросов / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Проект реконструкции канализационной насосной станции № 21, реализованный барнаульским водоканалом в период с 2022 по 2024 год, удостоили третьего места в номинации "Чистая вода" на V Межрегиональной межотраслевой премии профессионалов ЖКХ.

О модернизации

Как пояснил главный инженер предприятия Евгений Чайкин, перед началом работ в компании провели комплексный анализ воздушной среды с применением специализированного ольфактометрического оборудования. Полученные данные легли в основу инновационного проекта по созданию дополнительной системы газоочистки.

В рамках проекта:

возвели дополнительный технологический павильон;

установили четыре угольных фильтра суммарным объемом 16 м³;

смонтировали 36-метровую вытяжную трубу для рассеивания очищенных выбросов.

Общий объем инвестиций в проект составил более 44 млн рублей. Реализованные мероприятия позволили существенно улучшить экологическую обстановку в Индустриальном районе Барнаула.

О премии

Организаторы масштабного конкурса: совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ Национального совета при президенте РФ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и активом федпроекта "Школа грамотного потребителя".

В этом году на рассмотрение жюри поступило 980 заявок от участников из 40 регионов страны. Экспертную оценку проектов осуществляли представители научного сообщества, депутатского корпуса, Торгово-промышленной палаты РФ, а также руководители ведущих промышленных и образовательных организаций.

Диплом / Фото: пресс-служба водоканала

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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