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Барнаульский водоканал вошел в топ-20 самых эффективных профильных компаний по России

Предприятие заняло заняло 16-ю позицию среди 75 крупнейших представителей отрасли

06 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Очистные сооружения канализации. Радиальный отстойник / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"
Очистные сооружения канализации. Радиальный отстойник / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" занял 16-е место среди 75 крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, говорится в сводном рейтинге эффективности организаций отрасли. Исследование провела Высшая школа экономики, которая оценивала работу организаций ВКХ в городах с населением свыше 250 тысяч человек.

Критерии оценки

Аналитики ВШЭ использовали 40 показателей, сгруппированных в четыре блока:

  • эффективность тарифной политики;
  • экономическая деятельность;
  • производственная деятельность;
  • инвестиционная активность.

Эксперты отметили, что частные водоканалы, как правило, работают эффективнее государственных и муниципальных. Это особенно заметно по уровню инвестиций и внедрению современных технологий, что способствует снижению потерь воды и повышению энергоэффективности.

Позиции "Росводоканал Барнаул" в рейтинге:

  • 16-е место – по эффективности тарифной политики;
  • 18-е место – по инвестиционной активности;
  • 28-е место – по производственной деятельности.

В сводном рейтинге (по совокупности показателей) предприятию также присвоили 16-е место.

Успехи и планы

Главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин сообщил, что с момента вхождения предприятия в группу компаний "Росводоканал" в 2005 году инвестировали более 3 млрд рублей в модернизацию сетей. Вложения позволили:

  • сократить аварийность на сетях вдвое;
  • снизить потери воды с 36 до 17%;
  • уменьшить потребление электроэнергии на 38%.

Также он добавил, что в 2025 году предприятие планирует реализовать на сумму около 1 млрд рублей новые проекты, направленные на дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения Барнаула.

Барнаул ЖКХ водоканал

Комментарии 2

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Андрей

00:34:15 07-05-2025

Дебильная компания. Сколько в Барнауле живу столько удивляюсь "опресовкам" и сопутствующим последствиям: жители без воды и развороченные в десятый/двадцатый/тридцатый раз улицы. В Москве за мои 62 года ни разу о таком маразме не слышал.

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Гость

06:25:45 07-05-2025

Даже не смешно.

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