Барнаульский водоканал вошел в топ-20 самых эффективных профильных компаний по России

Предприятие заняло заняло 16-ю позицию среди 75 крупнейших представителей отрасли

06 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Очистные сооружения канализации. Радиальный отстойник / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" занял 16-е место среди 75 крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, говорится в сводном рейтинге эффективности организаций отрасли. Исследование провела Высшая школа экономики, которая оценивала работу организаций ВКХ в городах с населением свыше 250 тысяч человек.

Критерии оценки

Аналитики ВШЭ использовали 40 показателей, сгруппированных в четыре блока:

эффективность тарифной политики;

экономическая деятельность;

производственная деятельность;

инвестиционная активность.

Эксперты отметили, что частные водоканалы, как правило, работают эффективнее государственных и муниципальных. Это особенно заметно по уровню инвестиций и внедрению современных технологий, что способствует снижению потерь воды и повышению энергоэффективности.

Позиции "Росводоканал Барнаул" в рейтинге:

16-е место – по эффективности тарифной политики;

18-е место – по инвестиционной активности;

28-е место – по производственной деятельности.

В сводном рейтинге (по совокупности показателей) предприятию также присвоили 16-е место.

Успехи и планы

Главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин сообщил, что с момента вхождения предприятия в группу компаний "Росводоканал" в 2005 году инвестировали более 3 млрд рублей в модернизацию сетей. Вложения позволили:

сократить аварийность на сетях вдвое;

снизить потери воды с 36 до 17%;

уменьшить потребление электроэнергии на 38%.

Также он добавил, что в 2025 году предприятие планирует реализовать на сумму около 1 млрд рублей новые проекты, направленные на дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения Барнаула.