Барнаульский водоканал вошел в топ-20 самых эффективных профильных компаний по России
Предприятие заняло заняло 16-ю позицию среди 75 крупнейших представителей отрасли
06 мая 2025, 15:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" занял 16-е место среди 75 крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, говорится в сводном рейтинге эффективности организаций отрасли. Исследование провела Высшая школа экономики, которая оценивала работу организаций ВКХ в городах с населением свыше 250 тысяч человек.
Критерии оценки
Аналитики ВШЭ использовали 40 показателей, сгруппированных в четыре блока:
- эффективность тарифной политики;
- экономическая деятельность;
- производственная деятельность;
- инвестиционная активность.
Эксперты отметили, что частные водоканалы, как правило, работают эффективнее государственных и муниципальных. Это особенно заметно по уровню инвестиций и внедрению современных технологий, что способствует снижению потерь воды и повышению энергоэффективности.
Позиции "Росводоканал Барнаул" в рейтинге:
- 16-е место – по эффективности тарифной политики;
- 18-е место – по инвестиционной активности;
- 28-е место – по производственной деятельности.
В сводном рейтинге (по совокупности показателей) предприятию также присвоили 16-е место.
Успехи и планы
Главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин сообщил, что с момента вхождения предприятия в группу компаний "Росводоканал" в 2005 году инвестировали более 3 млрд рублей в модернизацию сетей. Вложения позволили:
- сократить аварийность на сетях вдвое;
- снизить потери воды с 36 до 17%;
- уменьшить потребление электроэнергии на 38%.
Также он добавил, что в 2025 году предприятие планирует реализовать на сумму около 1 млрд рублей новые проекты, направленные на дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения Барнаула.
00:34:15 07-05-2025
Дебильная компания. Сколько в Барнауле живу столько удивляюсь "опресовкам" и сопутствующим последствиям: жители без воды и развороченные в десятый/двадцатый/тридцатый раз улицы. В Москве за мои 62 года ни разу о таком маразме не слышал.
06:25:45 07-05-2025
Даже не смешно.