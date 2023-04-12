Барнаульский застройщик намерен увеличить участок под 16-этажный дом в посёлке Южном

Проект ЖК представили на градсовете осенью 2022 года

12 апреля 2023, 10:20, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Герцена, 17 / Фото: ООО «Строитель»

Барнаульский застройщик, чтобы возвести 16-этажный дом, намерен увеличить площадь участка за счет присоединения государственной земли. С таким предложением инвестор обратился в мэрию и организовал общественные обсуждения.

"Бесхозный" сосед

Площадка под будущую застройку находится на ул. Герцена, 17, в посёлке Южном. Земля принадлежит компании "Промстрой", связанной с фирмой "Регионстрой".

Участок имеет площадь 38 соток, он неправильной формы, с углами. Из-за сложной конфигурации земли девелопер разрабатывал несколько вариантов дома, но в итоге остановился на 16-этажке без подземного паркинга.

Территория, которую намерен присоединить застройщик, имеет площадь 7,5 соток. Участок узкий и вытянутый: в среднем его ширина составляет 8,25 метра. В технической документации указано, что из-за этого "невозможно сформировать самостоятельный земельного участка для осуществления нового строительства объекта и рационального его эксплуатации". Однако если объединить два участка, то площадка под многоэтажный дом получится 45,6 соток.

Границы земельных участков / Фото: Kadastr22

"Целью подготовки проекта межевания является перераспределение земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной, для исключения вклинивания, вкрапливания в целях рационального использования земельного участка и размещения многоквартирного жилого дома на данном земельном участке", – сказано в документе.

Сейчас проект межевания проходит общественные обсуждения (они продлялся до 30 апреля 2023 года). Если возражений от барнаульцев не поступит, то после слушаний застройщик может приступать к объединению земель.

Каким будет дом?

В ЖК эконом-класса на ул. Герцена, 17, запроектированы 174 квартиры площадью от 29 до 53 квадратных метров. ЖК планируют возвести из кирпича. На участке отведено место под парковку на 48 машино-мест, а также детские, спортивные и оздоровительные площадки.

Впервые проект дома презентовали на градсовете в августе 2022 года, затем – в начале сентября 2022-го. Однако комиссия никак не согласовывала эскизы, настаивая на корректировке документации. Третий раз проект представили в конце сентября 2022 года и в этот раз утвердили.