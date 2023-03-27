Барнаульский застройщик готовит большой участок под высотки рядом с СИЗО

Сейчас на перспективной площадке находится двухэтажный долгострой

27 марта 2023, 09:02, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова предприняла вторую попытку сформировать крупный участок для многоэтажных домов рядом с посёлком Булыгино. В первый раз этому помешали местные жители, которые указали на ошибки в проекте планировки и межевания квартала. Так, границы участка застройки провели по огородам соседних домовладений. Теперь компания готовится представить на обсуждение откорректированный документ.

На месте недостроя

Площадка, на которой в будущем возведут многоэтажки, расположена в проезде Канатном, 46б. Рядом – лыжная база АГАУ, посёлок Булыгино, река и лес. Согласно проекту планировки, в границах застройки находятся индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, а также наделы, предоставленные для строительства многоквартирных жилых домов.

На одном из них с 2012 года расположен "скелет" двухэтажного П-образного долгостроя. "Жилищная инициатива" в 2018 году купила здание и землю с торгов за 4,86 млн рублей.

Сейчас формируемый участок расположен в зоне застройки среднеэтажными многоквартирными домами (Ж-2) и индивидуальными домами (Ж-4). Однако девелопер намерен возвести высотные здания: для этого будут внесены советующие изменения в генплан и правила землепользования и застройки.

Границы участка, которые представили на обсуждении в декабре 2022 года / Фото: "Агростройинвест"

Впервые проект планировки компания представила на общественных обсуждениях в декабре 2022 года. Тогда участниками слушаний стали пять горожан. Четверо из которых указали, что не согласны с проектом, так как его границы проходят через принадлежащие им земельные участки. В результате мэрия поддержала барнаульцев и отклонила проект. Три месяца понадобилось инвестору, чтобы откорректировать проект и вновь вынести его на общественные обсуждения.

Ранее в "Жилищной инициативе" рассказали amic.ru, что компания пока не сформировала концепцию застройки территории. Однако замораживать участок девелопер не намерен и планирует работать на нём в ближайшее время.

"У нас нет финального проекта, он на стадии разработки. Что будет, в каком виде, сколько этажей, домов – говорить об этом пока рано. Ещё не один раз всё может поменяться. Но к весне всё "нарисуется". Это не далёкая перспектива, это ближайшая перспектива. Мы этим сейчас занимаемся", – сообщил замдиректора "Жилищной инициативы" Роман Клевакин.

Эхо "Звезды"

Семиэтажный дом на 65 квартир с газовой котельной на крыше в проезде Канатном, 46б, компания "Сибирь Звезда" должна была завершить в начале 2013 года. Квартиры в многоэтажке купили 56 человек, которые вложили в стройку 80 млн рублей. Однако уже в марте 2014 года работы прекратились, а из семи этажей возвели всего два.















Проект и замороженная стройка в проезде Канатном, 46б / Фото: zibirzvezda.ru

В 2015 году в отношении руководителя компании "Сибирь Звезда" Михаила Борисова возбудили уголовное дело. В результате он признан виновным в мошенничестве и приговорён к шести годам лишения свободы.

После продажи долгостроя "Жилищной инициативе" деньги были разделены между всеми обманутыми дольщиками. С 1 млн вложенных средств люди получили по 50 тысяч рублей. Остальное дольщикам обещали компенсировать земельными участками. Однако несколько лет назад люди жаловались, что их включили в "общую" очередь, которая насчитывает пять тысяч человек, а приоритет отдают многодетным.