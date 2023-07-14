Барнаульский застройщик возведет в "полях" на Павловском тракте ЖК из трех домов
Девелопер приступил ко второму этапу освоения квартала на Павловском тракте
14 июля 2023, 09:49, ИА Амител
Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"
Поля на Павловском тракте, недалеко от аэропорта, продолжают застраивать многоквартирными домами. В ближайшее время там приступят к возведению трех многоэтажек разной высоты, а также подземной парковки. Всего в мини-квартале будет 818 квартир, в которых смогут проживать около полутора тысяч человек. Эскизы ЖК презентовали на градсовете 13 июля.
Вне проекта
Площадка под строительство расположена на Павловском тракте, 196а (пересечение с планируемой ул. Михаила Евдокимова). Пока территория свободна от застройки.
Согласно проекту планировки квартала, который был выполнен несколько лет назад, на участке предполагалось строительство домов до 23 этажей. Однако архитекторы (эскизы ЖК разработала компания "Домус плюс" совместно с "Мастерской Золотова") уменьшили этажность зданий.
Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"
Так, первый корпус ЖК – это два 17-этажных дома, объединенных одноэтажным объектом общественного назначения. Блоки №2 и №3 – это 10-этажные дома, каждый из которых состоит из трех подъездов. К одной из десятиэтажек пристроен двухэтажный объект общественного назначения, главным фасадом ориентированный на Павловский тракт.
Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"
Всего в четырех домах запроектировано 818 квартир, рассчитанных на 1487 жителей. В подвалах зданий №2 и №3 предусмотрены кладовые. На участке ЖК размещены около 500 машино-мест. Дополнительно застройщик (компания "Алгоритм") решил сделать под двором парковку на 116 мест: ее не было в проекте планировки, однако, по мнению девелопера и архитекторов, она способна сделать ЖК более комфортным.
Фасады домов выполнят в сером, бежевом и светло-сером оттенках. Отделают здания фиброцементными панелями и бетонной плиткой под кирпич.
"Цветовое решение выполнено в соответствии с общей концепцией. Тут как бы два района. Улица Евдокимова под углом примыкает к Павловскому тракту, это позволяет воспринимать жилую группу с разных ракурсов, учитывая две-три плоскости", – отметил архитектор, один из авторов эскизов Владимир Золотов.
Оправданные акценты
Во время обсуждения проекта члены градсовета спросили у докладчика, почему произошли отклонения от проекта планировки и вместо 23-этажных домов запланировано строительство 16-этажных. Владимир Золотов отметил, что это не противоречит ни документу, ни перспективе площадки:
"Эта концепция отвечает объемно-планировочному, пространственному, художественному решениям, выполняет все цифровые характеристики площадки".
Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"
Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что 17-этажные дома объединены невысоким зданием – всего в один этаж. Но, по его мнению, на этом месте нужно возвести более высокий объем.
"Это решение продиктовано тем, что акцент состоит из двух зданий. Между ними есть просвет, сквозь который воспринимается весь микрорайон. И если бы два акцента "поднять", мы бы углом закрывали вид. Административный блок можно сделать в два этажа сделать, но не выше", – сообщил Владимир Золотов.
Так как других вопросов у комиссии не возникло, проект ЖК единогласно одобрили.
10:02:24 14-07-2023
ни больниц, ни садов, ни школ. Надо срочно покупать!
20:20:48 14-07-2023
Гость (10:02:24 14-07-2023) ни больниц, ни садов, ни школ. Надо срочно покупать!... В старых кварталах как будто лучше. Эти новостройки втыкают то там, то сям. У нас в школе тоже места все переполнены. Потому что раньше на генплане были только наши дома, а потом раз, и ещё для трёх свечек место нашлось. Так что вообще не показатель.
10:12:03 14-07-2023
Да понятно, что весь город будет один сплошной стекловатный спальник, где квартиры можно только купить, но продать уже будет некому.
10:21:54 14-07-2023
Гость (10:12:03 14-07-2023) Да понятно, что весь город будет один сплошной стекловатный ... Не покупай. Не езди и не ходи в тот район. Даже не смотри в ту сторону. Какое тебе дело, до проблем других? Живи своей жизнью и радуйся, что живёшь "правильно".
10:44:48 14-07-2023
Гость (10:21:54 14-07-2023) Не покупай. Не езди и не ходи в тот район. Даже не смотри в ту сторону. Какое тебе дело, до проблем других? Живи своей жизнью и радуйся, что живёшь "правильно". Надо быть абсолютно безмозглой жертвой ЕГЭ, чтобы селиться в этих вертикальных колхозах, где всё общее, включая все запахи, вирусы, бактерии и грибки всех "элитаров", и ускоренно гробить там своё здоровье и жизнь. Но ведь такая вакханалия уже по всему городу!
11:10:00 14-07-2023
Гость (10:44:48 14-07-2023) Надо быть абсолютно безмозглой жертвой ЕГЭ, чтобы селиться в... Оскорблять сидя по другую сторону экрана очень просто. К доктору тебе надо, мужичок.
11:22:52 14-07-2023
Гость (11:10:00 14-07-2023) Оскорблять сидя по другую сторону экрана очень просто. К доктору тебе надо, мужичок. Эт всего лишь констатация нелицеприятных фактов. По рвачам не хожу, умею сам лечить себя. А поскольку думаю о своём здоровье, то никогда не буду жить ни в человейниках, ни около. Там абсолютно всё токсично! Даже резина на детских площадках! А вот знакомые, которые с понтами покупали там квартиры, не смотря на то, что их предупреждали, уже либо мертвы, либо конченные хроники-доходяги.
12:26:12 14-07-2023
Гость (11:22:52 14-07-2023) Эт всего лишь констатация нелицеприятных фактов. По рвачам н... Кто ты такой, чтобы что-то констатировать? Зачем лезть в жизни других людей? Мания величия что ли?
14:30:45 14-07-2023
Гость (12:26:12 14-07-2023) Кто ты такой, чтобы что-то констатировать? Зачем лезть в жиз... Он все через огурец и пятую точку лечит
17:49:31 15-07-2023
Гость (11:22:52 14-07-2023) Эт всего лишь констатация нелицеприятных фактов. По рвачам н... ТАМ пусть строят! Мы же с вами живем в другом районе. ТУДА даже ездить не будем. Только если мимо, в аэропорт.
14:45:02 14-07-2023
Гость (11:10:00 14-07-2023) Оскорблять сидя по другую сторону экрана очень просто. К док... По другую сторону экрана? Ты в телевизор что ли смотришь?
18:35:32 14-07-2023
Гость (14:45:02 14-07-2023) По другую сторону экрана? Ты в телевизор что ли смотришь? ... Я смотрю, ты острый больно на язычок.
10:34:04 14-07-2023
Гость (10:12:03 14-07-2023) Да понятно, что весь город будет один сплошной стекловатный ... Чем тебе не нравятся Новые Васюки? Лето, как в ОАЭ. Зима, как в Сибири. Магазинов просто тьма. Живи не хочу.
10:12:46 14-07-2023
«Член» градосовета недумает, про пропускную способность Павловского тракта. Или нечем думать…. ?
10:34:11 14-07-2023
И всё Павлик совсем встанет в огромнейшую пробку
10:47:40 14-07-2023
Тысячи квартир уже построили за Попова. А Павловский тракт все еще в 2 полосы, хотя пространство есть, строй хоть 4... НО это не про наших градо-чиновников, им бы только продавать площади под застройку, а то что П. Тракт стоит по пол дня от Малахова до Строителей им пофигу. наверное все в центре живут и сроду ничего не видят не знают, или специально глаза на это закрывают....
13:47:20 14-07-2023
Владимир (10:47:40 14-07-2023) Тысячи квартир уже построили за Попова. А Павловский тракт в... Так вопрос к Шеломенцеву и Франку - чем они думают? Причем тут застройщик? Стройка - это одна из локомотивных отраслей, не будет стройки - вообще в упадок все придет
12:19:32 15-07-2023
Гость (13:47:20 14-07-2023) Стройка - это одна из локомотивных отраслей... Что-то не видно как рванула страна или край
11:19:17 14-07-2023
Я представляю, какую запредельную астрономическую цену будут иметь квартиры в этих домах! Да ещё с каждым годом они будут дорожать в разы!
11:25:57 14-07-2023
Гость (11:19:17 14-07-2023) Да ещё с каждым годом они будут дорожать в разы! Ипотечный пузырь, надутый "лучшими людьми" по типу США и Китая, уже лопается! Продать квартиры в человейниках по цене ипотеки уже не получится никогда. А ветшают и сыпятся они с самого момента сдачи.
11:57:16 14-07-2023
Гость (11:25:57 14-07-2023) Ипотечный пузырь, надутый "лучшими людьми" по типу США и Кит... Мне бы очень хотелось, чтобы Вы оказались правы, но к сожалению, квартиры в человейниках продаются и перепродаются всё дороже и дороже. Сказка про ипотечный пузырь - это полная чушь! Квартиры будут дорожать с каждым годом все больше и больше!
14:47:41 14-07-2023
Гость (11:25:57 14-07-2023) Ипотечный пузырь, надутый "лучшими людьми" по типу США и Кит... Серьёзно что ли? Да тут у нас оракул.... Иди в цирке выступай, талант пропадает.
11:32:39 14-07-2023
Страна непуганных идиотов, чем дальше от центра тем больше и выше строят высотные, многоквартирные дома. Когда во всех остальных нормальных странах здесь должны быть частные дома с участками...
11:46:19 14-07-2023
Улица Просторная жалеет уже что ее так назвали xD
13:17:45 14-07-2023
Это же речь про Колумб? Так он строится давно. Не очень свежая новость.
14:32:53 14-07-2023
" Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой То мне страшно, то мне, грустно, то теряю свой покой" Токарев Вилли, 50 лет назад.
14:39:19 14-07-2023
Пробки от альтерры начинаются в город. Дорогу нужно было сначала построить хорошую. Снести ветхое жилье на Фурманова и там строить. В авиатор ,спутник не добраться автобусам.,битком.
14:46:08 14-07-2023
Гость (14:39:19 14-07-2023) Пробки от альтерры начинаются в город. Дорогу нужно было сна... Ну так то на Фурманова - Рылеева 2 барака уже готовят к сносу, но как это поможет в расширении Павлика?
22:06:59 14-07-2023
А вот все пишут ,жалуются,что в Алт.крае самая низкая з\плата,все бедные и нищие,все стонут и плачут -жизнь очень дорогая .а квартиры все раскупаются.У нас на пос.Южный весной этого года сдали две свечки,вроде бы 16-ти этажные,все раскуплено ,у нас в 9-ти этажке ,не успевает старый человек умереть -уже квартира,продается и выкупают иност граждане (узбеки,таджики-заполонили пос.Южный),у на на этаже семья 3 или 4 детей ,з взрослых.При въезде на Южный ,строят целый малый городок,уже возведены 2 дома.
00:09:05 15-07-2023
Знаю что рядом с этими домами ГК. Базальт Магма Текс Будет строить самый современный завод на 2500 рабочих мест. По производству Базальтового волокна. Если учесть что это экологически чистое предприятие. Которое будет выпускать продукцию которую в мире не кто не делает. Стоимость такого производства составит 25 миллиардов рублей. На территории завода будет построена самая современная больница спортивный комплекс рядом будет тепличный комплекс. Для рабочих завода уже приобретают санаторий в Крыму в Евпатории.400 мест отдыхающих.
17:46:59 15-07-2023
Для рабочих завода уже приобретают санаторий в Крыму в Евпатории.400 мест отдыхающих.///////////// умилило. Прямо для рабочих)))