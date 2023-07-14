Девелопер приступил ко второму этапу освоения квартала на Павловском тракте

14 июля 2023, 09:49, ИА Амител































































Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"

Поля на Павловском тракте, недалеко от аэропорта, продолжают застраивать многоквартирными домами. В ближайшее время там приступят к возведению трех многоэтажек разной высоты, а также подземной парковки. Всего в мини-квартале будет 818 квартир, в которых смогут проживать около полутора тысяч человек. Эскизы ЖК презентовали на градсовете 13 июля.

Вне проекта

Площадка под строительство расположена на Павловском тракте, 196а (пересечение с планируемой ул. Михаила Евдокимова). Пока территория свободна от застройки.

Согласно проекту планировки квартала, который был выполнен несколько лет назад, на участке предполагалось строительство домов до 23 этажей. Однако архитекторы (эскизы ЖК разработала компания "Домус плюс" совместно с "Мастерской Золотова") уменьшили этажность зданий.

Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"

Так, первый корпус ЖК – это два 17-этажных дома, объединенных одноэтажным объектом общественного назначения. Блоки №2 и №3 – это 10-этажные дома, каждый из которых состоит из трех подъездов. К одной из десятиэтажек пристроен двухэтажный объект общественного назначения, главным фасадом ориентированный на Павловский тракт.

Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"

Всего в четырех домах запроектировано 818 квартир, рассчитанных на 1487 жителей. В подвалах зданий №2 и №3 предусмотрены кладовые. На участке ЖК размещены около 500 машино-мест. Дополнительно застройщик (компания "Алгоритм") решил сделать под двором парковку на 116 мест: ее не было в проекте планировки, однако, по мнению девелопера и архитекторов, она способна сделать ЖК более комфортным.

Фасады домов выполнят в сером, бежевом и светло-сером оттенках. Отделают здания фиброцементными панелями и бетонной плиткой под кирпич.

"Цветовое решение выполнено в соответствии с общей концепцией. Тут как бы два района. Улица Евдокимова под углом примыкает к Павловскому тракту, это позволяет воспринимать жилую группу с разных ракурсов, учитывая две-три плоскости", – отметил архитектор, один из авторов эскизов Владимир Золотов.

Оправданные акценты

Во время обсуждения проекта члены градсовета спросили у докладчика, почему произошли отклонения от проекта планировки и вместо 23-этажных домов запланировано строительство 16-этажных. Владимир Золотов отметил, что это не противоречит ни документу, ни перспективе площадки:

"Эта концепция отвечает объемно-планировочному, пространственному, художественному решениям, выполняет все цифровые характеристики площадки".

Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что 17-этажные дома объединены невысоким зданием – всего в один этаж. Но, по его мнению, на этом месте нужно возвести более высокий объем.

"Это решение продиктовано тем, что акцент состоит из двух зданий. Между ними есть просвет, сквозь который воспринимается весь микрорайон. И если бы два акцента "поднять", мы бы углом закрывали вид. Административный блок можно сделать в два этажа сделать, но не выше", – сообщил Владимир Золотов.

Так как других вопросов у комиссии не возникло, проект ЖК единогласно одобрили.