За лот боролись два претендента

18 июля 2023, 09:25, ИА Амител

Проект здания на пр. Ленина, 125 / Фото: ЦИАН

В Барнауле состоялся аукцион, на котором продали заброшенное двухэтажное здание на пр. Ленина, 125. Его долгие годы использовали в коммерческих целях – помещения сдавали в аренду для организаций, но уже несколько лет объект стоит заброшенным и разрушается.

Здание входило в актив имущества гостиницы "Колос", которая сейчас распродает недвижимость. Так, предприятие выставило на торги историческое здание на ул. Льва Толстого, 29.

Существующее здания на пр. Ленина, 125 / Фото: 2gisУчастие в торгах приняли два претендента: предприниматель Евгений Чернов и строительная компания "Альянс" (учредители Иван Колтаков и Зелимхан Сусуркаев). Она принимала участие в возведении квартала Nord в Барнауле, участвовала в строительстве школы в Спутнике, восстанавливала объекты в ЛНР. Победителем торгов признан "Альянс", предложивший за объект 8,3 млн рублей при начальных 7,3 млн.

Компания вправе восстановить объект или же снести его и возвести новый: ограничений для этого нет. Интересно, что в базе объявлений ЦИАН есть проект здания, разработанный для участка. На визуализации показано двухэтажное строение в серо-зеленых цветах. Оно выполнено в классическом стиле и похоже на существующий объект.

Входная группа украшена колоннами, французскими балконами и кованными элементами. Площадь здания – 744 квадратных метра. Будет ли реализован этот проект, неизвестно.