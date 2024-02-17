Барнаульский завод будет поставлять товары для ремонта авто в Армению и Азербайджан

Расширить взаимодействие с другими странами помогло сотрудничество с алтайским центром поддержки экспорта

17 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Ремонт автомобиля / Фото: unsplash.com

В Армении и Азербайджане для ремонта автомобилей будут использовать товары Барнаульского химического завода. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", он является одним из ведущих российских производителей химии и расходных материалов для шиноремонта и шиномонтажа. По словам главного инженера завода Андрея Алексеева, договор о поставках удалось заключить в прошлом году – первые отгрузки уже начались.

В этом году предприятию исполняется 95 лет. Еще в 2019 году завод начал экспортировать в другие страны пластыри для ремонта автомобильных покрышек и камер. Первыми странами стали Беларусь и Казахстан, однако расширить сотрудничество с ближним зарубежьем помогло взаимодействие с алтайским центром поддержки экспорта. По словам исполняющего обязанности руководителя центра поддержки экспорта алтайского края Станислава Татаринцева, за прошлый год организация помогла заключить производителям из Алтайского края 142 экспортных контракта на сумму 31,5 млн долларов.

"За 2023 год при нашем содействии 72 субъекта МСП получили международные контракты. Из них 18 сделали это впервые – это очень хороший показатель. Планы на 2024 год примерно такие же. Мы так же будем проводить выездные мероприятия, бизнес-миссии и выставки. Так же будут оказываться и комплексные индивидуальные услуги. Кроме того, есть возможность поучиться в бизнес-школе в Сколково, поучаствовать в акселерационной программе – по ее результатам каждый второй экспортер находил покупателей", – заявил Татаринцев.

Помимо Армении и Азербайджана, бизнес-миссии алтайских предпринимателей проходили в Киргизию, Казахстан, Таджикистан, Китай, Иран, Узбекистан, Беларусь. На этот год новые деловые поездки запланированы в том числе и в эти страны.