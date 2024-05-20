Барнаульский завод энергетического оборудования ищет инженеров и специалистов ОТК
Предприятие предлагает комфортные условия труда и достойную оплату
20 мая 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8K3ezS
Барнаульский завод энергетического оборудования, разработчик и производитель котельных и котельно-вспомогательных установок объявляет набор сотрудников разных категорий. Предприятие ищет опытных специалистов, заинтересованных в стабильной работе и развитии. Рассказываем об актуальных вакансиях и о том, какие условия предлагают соискателям.
Кого ищут?
Итак, в штат нужны:
- старший инженер-контролер ОТК (з/п от 62 тыс. руб.);
- младший инженер-контролер ОТК (от 48 тыс. руб.);
- инженер-контролер ОТК (от 58 тыс. руб.);
- инженер-конструктор (от 60 тыс. руб.);
- технолог-конструктор (от 70 тыс. руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (от 46 тыс. руб.);
- разнорабочий/грузчик (от 250 руб/ч).
На заводе трудится команда опытных специалистов. Текучка кадров здесь минимальна, а руководство проявляет заботу о сотрудниках, создавая комфортную атмосферу для развития и профессионального роста.
В дружном молодом коллективе каждый вносит свой вклад в общее дело, что способствует быстрому и эффективному решению производственных задач. Благодаря этому завод успешно развивается и достигает высоких результатов.
БЗЭО производит:
- запасные части водогрейных/паровых котлов;
- воздухоподогреватели;
- экономайзеры/пароперегреватели;
- горелочные устройства;
- циклоны/золоуловители;
- экраны котлов / конвективные полусекции;
- регуляторы перегрева / пароохладители впрыскивающие;
- конденсаторы;
- линии шлакозолоудаления.
Что предлагают?
Условия работы:
- Официальное трудоустройство.
- Своевременная достойная оплата труда два раза в месяц.
- Социальный пакет.
- Удобное расположение.
- Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.
- Обеспечение рабочих горячим питанием.
Если вы готовы присоединиться к команде и внести свой вклад в развитие теплоэнергетической отрасли, то присылайте резюме на электронную почту или звоните по указанным телефонам.
Барнаульский завод энергетического оборудования
Адрес офиса: г. Барнаул, ул. Крупской, 134
Производственное помещение: г. Барнаул, ул. Малахова, 1в
Подробная информация по тел.: 8 (3852) 500-997
Почта: info@bzeo.ru; dp@bzeo.ru (сюда можно отправить резюме)
Сайт
ООО "БЗЭО"Реклама
12:49:09 20-05-2024
Требуются? Значит делать там нечего
12:50:08 20-05-2024
ищет -- наверное в новых регионах
13:22:03 20-05-2024
Костя (12:49:09 20-05-2024) Требуются? Значит делать там нечего... Логика не здравомыслящего человека....
13:49:46 20-05-2024
Попробуйте поднять зарплаты, тогда искать не придется. Народ сам побежит, причем не шушера и студенты, которые для начала карьеры готовы работать лишь бы работать, а при нормланой оплате потянутся СПЕЦИАЛИСТЫ, и вам не придетс яплатить за ошибки желторотиков, а эфективность и качество выполненных работ , окажется выше.
08:48:59 21-05-2024
Гость (13:49:46 20-05-2024) Попробуйте поднять зарплаты, тогда искать не придется. Народ... студентам тоже надо устраиваться по специальности, представляете?
15:35:52 20-05-2024
Удобное расположение. ------ Малахова 1в - ооооооченб удобное расположение)))
17:15:14 20-05-2024
В каком место зп достойная вообще не увидел
18:09:24 20-05-2024
Зарплата смешная, и это поди еще до вычета НДФЛ)))
12:05:38 21-05-2024
Сколько лет интересно опытным специалистам? И где они сейчас?