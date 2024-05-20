НОВОСТИОбщество

Барнаульский завод энергетического оборудования ищет инженеров и специалистов ОТК

Предприятие предлагает комфортные условия труда и достойную оплату

20 мая 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8K3ezS

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"
Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

Барнаульский завод энергетического оборудования, разработчик и производитель котельных и котельно-вспомогательных установок объявляет набор сотрудников разных категорий. Предприятие ищет опытных специалистов, заинтересованных в стабильной работе и развитии. Рассказываем об актуальных вакансиях и о том, какие условия предлагают соискателям.

Кого ищут?

Итак, в штат нужны:

  • старший инженер-контролер ОТК (з/п от 62 тыс. руб.);
  • младший инженер-контролер ОТК (от 48 тыс. руб.);
  • инженер-контролер ОТК (от 58 тыс. руб.);
  • инженер-конструктор (от 60 тыс. руб.);
  • технолог-конструктор (от 70 тыс. руб.);
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (от 46 тыс. руб.);
  • разнорабочий/грузчик (от 250 руб/ч).

На заводе трудится команда опытных специалистов. Текучка кадров здесь минимальна, а руководство проявляет заботу о сотрудниках, создавая комфортную атмосферу для развития и профессионального роста.

В дружном молодом коллективе каждый вносит свой вклад в общее дело, что способствует быстрому и эффективному решению производственных задач. Благодаря этому завод успешно развивается и достигает высоких результатов.

БЗЭО производит:

  • запасные части водогрейных/паровых котлов;
  • воздухоподогреватели;
  • экономайзеры/пароперегреватели;
  • горелочные устройства;
  • циклоны/золоуловители;
  • экраны котлов / конвективные полусекции;
  • регуляторы перегрева / пароохладители впрыскивающие;
  • конденсаторы;
  • линии шлакозолоудаления.

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

Что предлагают?

Условия работы:

  1. Официальное трудоустройство.
  2. Своевременная достойная оплата труда два раза в месяц.
  3. Социальный пакет.
  4. Удобное расположение.
  5. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.
  6. Обеспечение рабочих горячим питанием.

Если вы готовы присоединиться к команде и внести свой вклад в развитие теплоэнергетической отрасли, то присылайте резюме на электронную почту или звоните по указанным телефонам.

Барнаульский завод энергетического оборудования
Адрес офиса: г. Барнаул, ул. Крупской, 134
Производственное помещение: г. Барнаул, ул. Малахова, 1в
Подробная информация по тел.: 8 (3852) 500-997
Почта: info@bzeo.rudp@bzeo.ru (сюда можно отправить резюме)
Сайт

ООО "БЗЭО"

промышленность Работа бизнес заводы

Комментарии 9

Avatar Picture
Костя

12:49:09 20-05-2024

Требуются? Значит делать там нечего

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:08 20-05-2024

ищет -- наверное в новых регионах

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:22:03 20-05-2024

Костя (12:49:09 20-05-2024) Требуются? Значит делать там нечего... Логика не здравомыслящего человека....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:46 20-05-2024

Попробуйте поднять зарплаты, тогда искать не придется. Народ сам побежит, причем не шушера и студенты, которые для начала карьеры готовы работать лишь бы работать, а при нормланой оплате потянутся СПЕЦИАЛИСТЫ, и вам не придетс яплатить за ошибки желторотиков, а эфективность и качество выполненных работ , окажется выше.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:59 21-05-2024

Гость (13:49:46 20-05-2024) Попробуйте поднять зарплаты, тогда искать не придется. Народ... студентам тоже надо устраиваться по специальности, представляете?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:52 20-05-2024

Удобное расположение. ------ Малахова 1в - ооооооченб удобное расположение)))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кирилл

17:15:14 20-05-2024

В каком место зп достойная вообще не увидел

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:24 20-05-2024

Зарплата смешная, и это поди еще до вычета НДФЛ)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:38 21-05-2024

Сколько лет интересно опытным специалистам? И где они сейчас?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров