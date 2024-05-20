Барнаульский завод энергетического оборудования ищет инженеров и специалистов ОТК

Предприятие предлагает комфортные условия труда и достойную оплату

20 мая 2024, 12:14, ИА Амител erid: LjN8K3ezS

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

Барнаульский завод энергетического оборудования, разработчик и производитель котельных и котельно-вспомогательных установок объявляет набор сотрудников разных категорий. Предприятие ищет опытных специалистов, заинтересованных в стабильной работе и развитии. Рассказываем об актуальных вакансиях и о том, какие условия предлагают соискателям.

Кого ищут?

Итак, в штат нужны:

старший инженер-контролер ОТК (з/п от 62 тыс. руб.);

младший инженер-контролер ОТК (от 48 тыс. руб.);

инженер-контролер ОТК (от 58 тыс. руб.);

инженер-конструктор (от 60 тыс. руб.);

технолог-конструктор (от 70 тыс. руб.);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (от 46 тыс. руб.);

(от 46 тыс. руб.); разнорабочий/грузчик (от 250 руб/ч).

На заводе трудится команда опытных специалистов. Текучка кадров здесь минимальна, а руководство проявляет заботу о сотрудниках, создавая комфортную атмосферу для развития и профессионального роста.

В дружном молодом коллективе каждый вносит свой вклад в общее дело, что способствует быстрому и эффективному решению производственных задач. Благодаря этому завод успешно развивается и достигает высоких результатов.

БЗЭО производит:

запасные части водогрейных/паровых котлов;

воздухоподогреватели;

экономайзеры/пароперегреватели;

горелочные устройства;

циклоны/золоуловители;

экраны котлов / конвективные полусекции;

регуляторы перегрева / пароохладители впрыскивающие;

конденсаторы;

линии шлакозолоудаления.

Барнаульский завод энергетического оборудования / Фото: ООО "БЗЭО"

Что предлагают?

Условия работы:

Официальное трудоустройство. Своевременная достойная оплата труда два раза в месяц. Социальный пакет. Удобное расположение. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Обеспечение рабочих горячим питанием.

Если вы готовы присоединиться к команде и внести свой вклад в развитие теплоэнергетической отрасли, то присылайте резюме на электронную почту или звоните по указанным телефонам.

Барнаульский завод энергетического оборудования

Адрес офиса: г. Барнаул, ул. Крупской, 134

Производственное помещение: г. Барнаул, ул. Малахова, 1в

Подробная информация по тел.: 8 (3852) 500-997

Почта: info@bzeo.ru; dp@ bzeo. ru (сюда можно отправить резюме)

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ООО "БЗЭО"

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