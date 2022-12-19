«Барнаульский завод котельного оборудования» присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

На предприятии прошёл отборочный этап для участия в нацпроекте

19 декабря 2022, 14:46, ИА Амител

Фото: senivpetro / Freepik

13 декабря в ООО «Научно-производственное объединение «Барнаульский завод котельного оборудования» провели очный отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда».

Во время отбора представители Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края рассказали сотрудникам завода, зачем в России реализуют этот нацпроект. А также как компании могут благодаря ему увеличить производительность труда и как это делают другие предприятия региона.

Директор по производству Роман Родионов показал экспертам РЦК как работает производственная площадка, об истории завода и планах развития. Он и другие сотрудники выразили готовность к последующим улучшениям с экспертами нацпроекта.

Отметим, что компания производит котельное и энергетическое оборудование и запасные части к нему. А ещё оказывает комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным работам.

В ближайшее время работники предприятия совместно с экспертами РЦК приступят к выстраиванию производственной системы. В это же время будет организован проектный офис для формирования системы непрерывных улучшений, а также подготовлены внутренние тренеры из числа сотрудников для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства остальным работникам предприятия.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

КАУ «АЦКР»

На правах рекламы