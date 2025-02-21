Барнаульский завод модернизирует производство с помощью "Производительности труда"

ООО "БЗЭО им. Воеводина Д.В." внедряет инновационные технологии для повышения конкурентоспособности

21 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Представители ООО "БЗЭО" / Фото: КАУ "АЦКР"

На барнаульском заводе энергетического оборудования (ООО "БЗЭО им. Воеводина Д.В.") подвели первые итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда". Он входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и призван помочь предприятиям снизить затраты, повысить качество продукции и улучшить рабочие процессы.

Первые итоги

В рамках проекта на БЗЭО реализуют комплекс мероприятий, направленных на модернизацию пилотного потока по производству "поверхностей нагрева". Специалисты АНО "Федеральный центр компетенций" совместно с рабочей группой предприятия провели детальный анализ всех этапов производства пилотной линии, выявили слабые места и разработали стратегию их улучшения. Основной акцент сделали на снижение количества потерь, повышение качества и ускорение рабочих процессов.

Работа над модернизацией производственных процессов уже дала первые положительные результаты.

"За три месяца хода проекта мы уже видим первые положительные результаты, которые позволят значительно улучшить производственные показатели. Внедрение бережливых технологий не только повышает производительность, но и способствует улучшению условий труда для наших сотрудников и повышению культуры производства", – сказала директор по развитию Ольга Воеводина.

И уточнила, что в дальнейшем на предприятии планируют улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость, ускорить рабочие процессы и повысить конкурентоспособность компании на рынке.

Дальнейшие планы и перспективы

Проект рассчитан на шесть месяцев, впереди предстоит еще много работы. В ближайшее время специалисты продолжат внедрение бережливых технологий, чтобы добиться максимальных результатов. За это время на заводе будут оптимизировать весь производственный цикл – от склада сырья до выпуска готовой продукции.

ООО "БЗЭО им. Воеводина Д.В." – предприятие, специализирующееся на разработке и выпуске котельного и вспомогательного оборудования для ТЭЦ, ГРЭС и других промышленных объектов. Компания – резидент Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий "АЛТЭК".

К реализации в федеральном проекте "Производительность труда" приглашают компании несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической годовой сферы – от 180 млн рублей). Заявки принимают на сайте: производительность.рф или по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.