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Барнаульский зоопарк побил рекорд по числу козлят, родившихся за одну ночь

Родившихся малышей назвали "милотой космического уровня"

10 марта 2023, 11:15, ИА Амител

Несколько козлят родились ночью 10 марта в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Об этом сообщили на странице учреждения во "ВКонтакте"

"Пожалуй, у нас новый рекорд. За эту ночь в зоопарке родилось целых шесть козлят. Уровень милоты просто космический", – говорится в сообщении.

Ранее в зоопарке родились два детёныша пумы.

Комментарии 9

  • Точно милота!!! Животные ухоженные, чистые. Приятно посмотреть.
    10 марта, Гость   Ответить
  • шашлычный сезон близко-близко
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, шашлычный сезон --- Настоящий шашлык из барашка, а не из козленка)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Одна бабка в Залесово за козла ответила
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, за козла ответила ---- А поподробнее можно?
    10 марта, Гость   Ответить
  • из барашка, а не из козленка) - Ну не всеж барашков лопать..
    10 марта, Гость   Ответить
  • Коза так смотрит. Щас куснет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Наш зоопарк прекрасен! Спасибо Сергею Викторовичу и всей дружной команде сотрудников за теплоту и огромную любовь к животным. А козлятки просто чудо)
    10 марта, Гость   Ответить
  • Знай наших !
    10 марта, Гость   Ответить
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