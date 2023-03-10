Барнаульский зоопарк побил рекорд по числу козлят, родившихся за одну ночь
Родившихся малышей назвали "милотой космического уровня"
10 марта 2023, 11:15, ИА Амител
Несколько козлят родились ночью 10 марта в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Об этом сообщили на странице учреждения во "ВКонтакте".
"Пожалуй, у нас новый рекорд. За эту ночь в зоопарке родилось целых шесть козлят. Уровень милоты просто космический", – говорится в сообщении.
Ранее в зоопарке родились два детёныша пумы.
Комментарии 9