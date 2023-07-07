Барнаульский зоопарк показал верблюжьи танцы

Чесание в грязи очень похоже на парный номер

07 июля 2023, 09:17, ИА Амител

Барнаульский зоопарк начал утро с милоты, опубликовав видеозапись верблюжьих танцев. Ролик выложили на странице зоопарка во "Вконтакте".

Звери улеглись в пыль и принялись чесаться. Один насмотрелся на второго и стал повторять движение, а все вместе было похоже на парный танец.

Также представители зоопарка напомнили, что вечером здесь запланированы мероприятия, приуроченные к празднику Ивана Купала.