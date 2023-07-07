Барнаульский зоопарк показал верблюжьи танцы
Чесание в грязи очень похоже на парный номер
07 июля 2023, 09:17, ИА Амител
Барнаульский зоопарк начал утро с милоты, опубликовав видеозапись верблюжьих танцев. Ролик выложили на странице зоопарка во "Вконтакте".
Звери улеглись в пыль и принялись чесаться. Один насмотрелся на второго и стал повторять движение, а все вместе было похоже на парный танец.
Также представители зоопарка напомнили, что вечером здесь запланированы мероприятия, приуроченные к празднику Ивана Купала.
12:27:45 07-07-2023
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