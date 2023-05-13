Барнаульское "Динамо" на своём поле не смогло выиграть у ижевского "Зенита"

Игра завершилась ничьей

13 мая 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульское "Динамо" на своём поле не сумело выиграть у ижевского "Зенита". Матч второго этапа первенства России по футболу за 7-12 места состоялся сегодня на домашнем стадионе алтайской команды и завершился ничейным исходом – 1:1.

По ходу встречи барнаульцам пришлось отыгрываться. На 17-й минуте гол в ворота Богдана Карюкина забил Вячеслав Журавлёв. Но уже через минуту нападающий "Динамо" Владимир Завьялов восстановил равновесие.

В начале второго тайма он же получил шанс вывести свою команду вперёд, но с пенальти не сумел переиграть голкипера гостей Артёма Исмагилова. Больше зрители забитых голов не увидели, хотя уже в добавленные к основному времени матча минуты динамовцы могли вырвать победу.

Барнаульцы получили право на угловой. После подачи мяч заметался в штрафной площади гостей, но в итоге Исмагилов забрал его и лишил барнаульцев возможности забить решающий гол.

В итоге ничья – 1:1. Динамовцы набрали 19 очков и пока занимают седьмое место в общей таблице первенства.

При этом барнаульцев может обогнать чувашский "Химик-Август", сейчас отстающий на два очка. Но он свою игру этого тура проведёт завтра. "Динамо" же следующий матч предстоит сыграть 21 мая на выезде против "Оренбурга-2".