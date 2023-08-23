Барнаульское "Динамо" обыграло "Новосибирск" со счетом 3:2

В составе барнаульской команды отличились Артем Яркин, Артем Фоминых и Руслан Леонов

23 августа 2023, 19:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульское "Динамо" обыграло "Новосибирск" в 1/128 финала Кубка России со счетом 3:2. Матч ФОНБЕТ Кубка России 2023/2024 года прошел на барнаульском стадионе "Динамо".

В составе барнаульской команды отличились Артем Яркин, Артем Фоминых и Руслан Леонов. У новосибирцев голы забили Егор Глухов и Глеб Бахарев. Барнаульцы начали вести на 36 минуте после гола Артема Яркина. Новосибирский футболист Егор Глухов сравнял счет в начале второго тайма, однако "динамовцы" вскоре вырвались вперед — сперва на 77 минуте гол забил Артем Фоминых, а после утвердил превосходство команды Руслан Леонов. Последний гол Глеба Бахарева не спас ситуацию для "Новосибирска".

Следующая игра "Динамо" в лиге состоится с 12 по 14 сентября. Противник барнаульской команды пока неизвестен