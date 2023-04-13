Барнаульское "Динамо" обыграло "Зенит" со счетом 4:1

Алтайские футболисты уверенно выиграли в Ижевске стартовый матч весенней части первенства России сезона 2022/23 года

13 апреля 2023, 23:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" уверенно выиграли в Ижевске стартовый матч весенней части первенства России сезона 2022/23 года. Встреча с "Зенитом", представляющим республиканский центр Удмуртии, состоялась сегодня и завершилась крупной победой барнаульцев – 4:1.

Уже к 6-й минуте игры гости повели – 2:0 после точных ударов Михаила Осипова и Ивана Житникова. До конца первого тайма счёт не изменился, а в начале второй половины встречи "Зенит" один мяч отыграл. За оставшееся время матча те же Осипов и Житников отличились ещё по разу, оформив по дублю и зафиксировав крупную победу алтайских футболистов.

После этого успеха команда Олега Яковлева поднялась с девятой на восьмую строку, поменявшись местами с тем же "Зенитом", который теперь в турнирной таблице на девятом месте. При этом у барнаульцев один матч в запасе. Следующую игру "Динамо" вновь проведёт на выезде. 16 апреля барнаульцы в Перми встретятся с "Амкаром", который сейчас занимает второе место.