Барнаульское "Динамо" проиграло первый контрольный матч в Краснодарском крае

Впереди у команды ещё пять контрольных встреч

20 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли первый контрольный матч в Краснодарском крае. Как сообщают в пресс-службе клуба, алтайские спортсмены начали подготовку к весенней части первенства России в Крымске.

Всего на южный сбор уехали 25 игроков "Динамо".

В первом спарринге барнаульцы уступили пензенскому "Зениту" со счётом 0:1. Единственный гол динамовцы пропустили в первом тайме.

Впереди у команды ещё пять контрольных встреч. Подопечные главного тренера Олега Яковлева сыграют с "Иркутском", "Вистой" из Геленджика, а также с тремя командами Краснодарского края.

Из Крымска "Динамо" вернётся 4 апреля. Возобновится первенство России 13 апреля. В этот день барнаульцы в Ижевске встретятся с местным "Зенитом".