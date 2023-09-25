Барнаульское "Динамо" выиграло в Тольятти

Матч завершился со счетом 2:0

25 сентября 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два точных удара капитана команды принесли барнаульскому "Динамо" победу в гостевом матче против тольяттинского "Акрона-2". Встреча очередного тура первенства России среди команд второй лиги состоялась 24 сентября и завершилась победой алтайских футболистов со счетом 2:0.

Оба мяча барнаульцы забили после перерыва усилиями нападающего и капитана команды Владимира Завьялова. Первый раз он отличился на 70-й минуте. А окончательный счет Завьялов установил уже в компенсированное время игры дальним ударом с центра поля в обход далеко вышедшего из ворот вратаря тольяттинцев.

После этой победы барнаульцы переместились с четвертого на третье место в турнирной таблице.

Следующий матч команда Олега Яковлева проведет на своем стадионе 1 октября против "Урала-2" из Екатеринбурга.