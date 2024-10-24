Барнаульское "Динамо" запустило проект реабилитации участников СВО

Бойцы приняли участие в тренировке с командой инвалидов-ампутантов

24 октября 2024, 13:50, ИА Амител

Тренировка с участниками СВО / Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Барнаульский футбольный клуб "Динамо" запустил проект реабилитации участников СВО и других военных конфликтов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

"В рамках исполнения рекомендаций круглого стола по вопросу реабилитации участников специальной военной операции и других военных конфликтов, получивших серьезные ранения или инвалидность, состоявшегося на базе АНО "ПФК "Динамо-Барнаул" и АКОО ОГО ВФСО "Динамо", было принято решение внедрить и использовать положительный опыт работы команды инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай", – сказано в сообщении.

После встречи в филиале фонда "Защитники Отечества" участники спецоперации побывали на открытой тренировке с командой инвалидов-ампутантов "Динамо".

"У нас сложились отличные отношения с различными ветеранскими организациями и с фондом "Защитники Отечества". Мы будем рады видеть ребят – ветеранов боевых действий в рядах наших спортсменов", – сказал начальник команды Леонид Кинякин.

Представители "Динамо" поблагодарили организаторов за проведенное мероприятие.