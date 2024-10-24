Барнаульское "Динамо" запустило проект реабилитации участников СВО
Бойцы приняли участие в тренировке с командой инвалидов-ампутантов
24 октября 2024, 13:50, ИА Амител
Барнаульский футбольный клуб "Динамо" запустил проект реабилитации участников СВО и других военных конфликтов. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
"В рамках исполнения рекомендаций круглого стола по вопросу реабилитации участников специальной военной операции и других военных конфликтов, получивших серьезные ранения или инвалидность, состоявшегося на базе АНО "ПФК "Динамо-Барнаул" и АКОО ОГО ВФСО "Динамо", было принято решение внедрить и использовать положительный опыт работы команды инвалидов-ампутантов "Динамо-Алтай", – сказано в сообщении.
После встречи в филиале фонда "Защитники Отечества" участники спецоперации побывали на открытой тренировке с командой инвалидов-ампутантов "Динамо".
"У нас сложились отличные отношения с различными ветеранскими организациями и с фондом "Защитники Отечества". Мы будем рады видеть ребят – ветеранов боевых действий в рядах наших спортсменов", – сказал начальник команды Леонид Кинякин.
Представители "Динамо" поблагодарили организаторов за проведенное мероприятие.
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