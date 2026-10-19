Перед началом работ подрядчик должен был направить заказчику проект реконструкции

19 октября 2026, 13:44, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края отказал КГКУ "Алтайавтодор" во взыскании 100 тысяч рублей с Барнаульского ДСУ-4. Заказчик считал, что подрядчик начал реконструкцию дороги до согласования проектной документации, однако суд не нашел оснований для штрафа.

Как следует из материалов дела, в апреле 2025 года стороны заключили контракт на реконструкцию участка трассы К-12 Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай. С учетом дополнительного соглашения стоимость работ составила 433,7 миллиона рублей.

Перед началом ремонта подрядчик должен был направить заказчику проект реконструкции. ДСУ-4 передало документы в предусмотренный контрактом срок, а к работам приступило в июне 2025 года.

Позже "Алтайавтодор" посчитал, что реконструкция началась до официального согласования проекта, и начислил подрядчику штраф в размере 100 тысяч рублей.

Суд при этом установил, что после получения документации заказчик в течение десяти дней не направил замечаний или предложений по ее корректировке. Это было расценено как фактическое согласование проекта.

Кроме того, "Алтайавтодор" впоследствии принял и оплатил работы, выполненные подрядчиком до февраля 2026 года.

В результате арбитражный суд отклонил требования о взыскании штрафа с Барнаульского ДСУ-4.