Барнаульского "больничного клоуна" Игоря Якубу приковал к постели инсульт
Семья мужчины, который долгое время радовал детей в больницах и детдомах, теперь сама нуждается в помощи
29 августа 2024, 16:47, ИА Амител
"Серебряный" волонтер Игорь Якуба, известный барнаульцам по образу "больничного клоуна", пережил инсульт. Как сообщает Алтайское краевое отделение Российского детского фонда, уже месяц он прикован к постели.
В фонде отмечают, что многие дети знают Якубу как доброго, веселого волшебника. Долгое время он навещал их в детских домах, больницах, поднимал настроение, заряжал позитивом, дарил подарки и даже исполнял желания.
Теперь помощь нужна самому "больничному клоуну". В семье Якубы воспитываются двое несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид. Оказать посильную помощь можно по реквизитам, которые опубликовали в Telegram-канале фонда.
16:49:30 29-08-2024
Печально! Здоровья!!!!!!!!!!!!
18:51:12 29-08-2024
Создатель музея СЧАСТЬЯ, довелось там побывать. Позитивный, добрый человек. Скорейшего выздоровления!
22:36:53 29-08-2024
Быстрого выздоровления и реабилитации