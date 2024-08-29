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Барнаульского "больничного клоуна" Игоря Якубу приковал к постели инсульт

Семья мужчины, который долгое время радовал детей в больницах и детдомах, теперь сама нуждается в помощи

29 августа 2024, 16:47, ИА Амител

Игорь Якуба / Фото: Музей "Ларец Счастья" Игоря Якубы во "Вконтакте"
Игорь Якуба / Фото: Музей "Ларец Счастья" Игоря Якубы во "Вконтакте"

"Серебряный" волонтер Игорь Якуба, известный барнаульцам по образу "больничного клоуна", пережил инсульт. Как сообщает Алтайское краевое отделение Российского детского фонда, уже месяц он прикован к постели.

В фонде отмечают, что многие дети знают Якубу как доброго, веселого волшебника. Долгое время он навещал их в детских домах, больницах, поднимал настроение, заряжал позитивом, дарил подарки и даже исполнял желания.

Теперь помощь нужна самому "больничному клоуну". В семье Якубы воспитываются двое несовершеннолетних детей, один из которых – инвалид. Оказать посильную помощь можно по реквизитам, которые опубликовали в Telegram-канале фонда.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

16:49:30 29-08-2024

Печально! Здоровья!!!!!!!!!!!!

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Гость

18:51:12 29-08-2024

Создатель музея СЧАСТЬЯ, довелось там побывать. Позитивный, добрый человек. Скорейшего выздоровления!

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Лариса

22:36:53 29-08-2024

Быстрого выздоровления и реабилитации

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