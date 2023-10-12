Барнаульскому спортклубу для инвалидов не могут найти новое помещение
Занятия для членов клуба стоили всего 100 рублей в месяц, а сейчас все тренажеры просто пылятся в гараже
12 октября 2023, 08:46, ИА Амител
Барнаульский спортклуб для инвалидов "Инваспорт" может исчезнуть, потому что для него не могут найти новое помещение. Об этом сообщает "Толк".
Раньше спортсмены занимались в подвале на ул. Деповской, 18, занятия для участников клуба стоили 100 рублей в месяц. Они могли пользоваться специальными тренажерами, которые теперь пылятся в гараже, а также играть в настольный теннис.
Руководитель "Инваспорта" Игорь Кузнецов рассказал о том, что в предыдущем помещении провели проверку инженерного оборудования и выяснили, что здесь проходит транзитный трубопровод теплосети. Чтобы избежать лишних травм и материального ущерба, спортсменов попросили съехать.
Найти новое помещение для спортклуба не могут.
09:13:15 12-10-2023
В сквере на Бабушкина строили прекрасное здания для спортивно-культурнуго досуга. Получился супер-маркет правда, но ещё можно всё исправить.
09:44:00 12-10-2023
Нужно обратиться за помощью в общественную приемную Д.А. Медведева, ну или к самому Булаеву, мож поможет.
11:46:51 12-10-2023
Гость (09:44:00 12-10-2023) Нужно обратиться за помощью в общественную приемную Д.А. Мед... пишите уж сразу в Спортлото
09:45:42 12-10-2023
А вот ,статья была про застройку у кинотеатра "Искра"и говорилось о том ,что никак не могут придумать как перепрофилировать его.Вот вам и помещение.Чем не решение вопроса?
10:12:12 12-10-2023
Афиноген (09:45:42 12-10-2023) А вот ,статья была про застройку у кинотеатра "Искра"и говор... Сколько будет стоить это удовольствие? Явно, не 100 рублей в месяц.
11:11:13 12-10-2023
Гость (10:12:12 12-10-2023) Сколько будет стоить это удовольствие? Явно, не 100 рублей в... А сколько бы не стоило,для инвалидов эти занятия вообще должны быть бесплатными в нашей то расбогатой и прегуманнейшей стране.А если надо финансировать ,то пусть наши властьимущие человеколюбцы выбивают деньги из центра.В советское время на эту тему ,вопроса даже не возникло бы.
13:19:23 12-10-2023
За то у ас член общественной палаты - пиарится
19:25:23 12-10-2023
Руководитель "Инваспорта" Игорь Кузнецов рассказал о том, что в предыдущем помещении провели проверку инженерного оборудования и выяснили, что здесь проходит транзитный трубопровод теплосети. Чтобы избежать лишних травм и материального ущерба, спортсменов попросили съехать.----- Да ладно. Сколько лет клубу? И не знали раньше?
06:37:02 13-10-2023
Гость (19:25:23 12-10-2023) Руководитель "Инваспорта" Игорь Кузнецов рассказал о том, чт... Вот и я о том же! Знаю, что этот клуб в конце 90-х уже точно был, знакомые, находящиеся на инвалидности, там занимались. Тут просто, помещеньице кому-то приглянулось в центре города...
01:37:32 13-10-2023
Руководству региона инвалиды не нужны. Зачем деньги тратить.