Барнаульскую частную клинику уличили в незаконной рекламе детского массажа

В тексте отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалиста

11 апреля 2024, 21:59, ИА Амител

Массаж руками / Фото: unsplash.com

Барнаульскую клинику "Здоровое поколение" уличили в нарушении размещения рекламы. Как сообщает пресс-служба управления ФАС по Алтайскому краю, организация устранила недочет.

На входе в центр находилась реклама детского массажа и приема врача-педиатра. При этом в тексте отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний и необходимости получения консультации специалиста. По закону такое уведомление должно занимать не менее 5% площади наружной рекламы.

В результате антимонопольщики признали рекламу незаконной, а медицинское учреждение обязали устранить нарушение.

Отмечается, что всего за первый квартал в Барнауле пресекли семь аналогичных фактов распространения ненадлежащей рекламы медицинских услуг.