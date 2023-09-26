"Барнаултрансмаш" приглашает на работу и бесплатное обучение
На заводе принимают даже без опыта, а учат – бесплатно
26 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KEWhn
Алтайские предприятия, работающие в оборонно-промышленном комплексе, сегодня получают значительную поддержку из бюджета. Это позволяет брать на работу сотрудников без опыта и обучать их прямо на рабочем месте, причем бесплатно. Одно из предприятий, где сейчас активно набирают работников, – известнейший "Барнаултрансмаш".
Каким профессиям можно обучиться?
В октябре 2023 года здесь приглашают пройти обучение по следующим специальностям:
-
оператор станков с программным управлением;
-
станочник широкого профиля.
Важно, что никакого диплома для зачисления в группу не требуется, все, что нужно, – это желание работать.
Сколько длится обучение и есть ли "корочки"?
Полный курс длится от полутора до двух месяцев. Обучение оплачивается за счет средств бюджета Алтайского края. По окончании курса каждый участник получает документ установленного образца.
Какие еще вакансии открыты на предприятии?
К концу года на заводе планируют принять до 900 новых сотрудников. Здесь ждут специалистов разного профиля, в том числе:
-
токарей;
-
наладчиков станков;
-
шлифовщиков;
-
фрезеровщиков;
-
слесарей-ремонтников;
-
электромонтеров;
-
слесарей механосборочных работ;
-
рабочих литейного производства;
-
кузнецов-штамповщиков.
Сколько зарабатывают на "Барнаултрансмаше"?
Это зависит от квалификации и объема работы, но вот ориентир: зарплата оператора станков и станочника широкого профиля – как раз тех специальностей, которым научат, – варьируется от 40 до 80 тысяч рублей.
На заводе подчеркивают, зарплата здесь официальная и выдается стабильно – два раза в месяц. Но и это не все: завод также предоставляет частичную компенсацию оплаты обедов, родительских взносов в детские сады и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.
АО "Барнаултрансмаш", в 2023 году ставшее "Лучшим промышленным предприятием Алтайского края в кадровой сфере", приглашает присоединиться к дружному коллективу.
АО "Барнаултрансмаш"
Адрес: пр. Калинина, 28
Тел.: (3852) 398-090
Сайт
ТелеграмАО "Барнаултрансмаш"
11:43:57 26-09-2023
Хорошая новость. Еще бы бронь
11:51:06 26-09-2023
Вот молодёжь раньше тупая была три года училась на оператора ЧПУ. А сейчас раз и за два месяца корочку дали. Наверно и с медициной так можно сейчас врачей и младшего мед персонала не хватает кажется. Ну тут Хотя-бы пол года нужно поучится.
13:59:40 26-09-2023
Гость (11:51:06 26-09-2023) Вот молодёжь раньше тупая была три года училась на оператор... Если не ошибаюсь - учились 3 года, потому что там же получали общее среднее образование, т.е. заканчивали 9 и 10 классы.
14:26:18 26-09-2023
Гость (13:59:40 26-09-2023) Если не ошибаюсь - учились 3 года, потому что там же получал... Вам на оператора ЧПУ всё равно не светит. В одном предложении две грубые ошибки.
20:01:21 26-09-2023
Гость (14:26:18 26-09-2023) Вам на оператора ЧПУ всё равно не светит. В одном предложени... Даже не стремлюсь в операторы ЧПУ. Лично для меня есть цели интереснее.
05:30:44 27-09-2023
Гость (20:01:21 26-09-2023) Даже не стремлюсь в операторы ЧПУ. Лично для меня есть цели ... бариста?
08:48:49 27-09-2023
Гость (14:26:18 26-09-2023) Вам на оператора ЧПУ всё равно не светит. В одном предложени... Училка? Иди, тренеруйся бюллетени вбрасывать. Очередные "выборы" скоро.
11:56:49 26-09-2023
зовите среднюю азию с такой зп
14:41:48 26-09-2023
гость (11:56:49 26-09-2023) зовите среднюю азию с такой зп ... Тут весь Амик 25 т. за счастье считает. Ты-то куда?
12:00:19 26-09-2023
Ну тут Хотя-бы пол года нужно поучится.----- да зачем? Чтобы зайти в инет и посмотреть, какие таблетки от чего?))
15:47:27 26-09-2023
а соседней новости ноют, что зп в крае выше 20т нет. Неудобно получилось. Ах да, тут же работать надо)
23:49:36 26-09-2023
Токарь 6-го разряда, стаж 35 лет. Предложили зарплату от 15-ти до 17-ти тыс. Молча развернулся и ушел. Да, дело было еще летом.
06:22:21 27-09-2023
Гость (23:49:36 26-09-2023) Токарь 6-го разряда, стаж 35 лет. Предложили зарплату от 15-... На время испытательного срока? Или как?
15:12:37 27-09-2023
Работать нужно по 12 часов и с графиком 6:1, тогда будет такая зп. Дома только поспать и в воскресенье отдохнуть
21:45:14 27-09-2023
Сергей (15:12:37 27-09-2023) Работать нужно по 12 часов и с графиком 6:1, тогда будет так... Чётко сказал и добавить нечаго. Там не рабочий требуется а раб.