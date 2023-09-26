На заводе принимают даже без опыта, а учат – бесплатно

26 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KEWhn

Фото: Евгений Петров

Алтайские предприятия, работающие в оборонно-промышленном комплексе, сегодня получают значительную поддержку из бюджета. Это позволяет брать на работу сотрудников без опыта и обучать их прямо на рабочем месте, причем бесплатно. Одно из предприятий, где сейчас активно набирают работников, – известнейший "Барнаултрансмаш".

Каким профессиям можно обучиться?

В октябре 2023 года здесь приглашают пройти обучение по следующим специальностям:

оператор станков с программным управлением;

станочник широкого профиля.

Важно, что никакого диплома для зачисления в группу не требуется, все, что нужно, – это желание работать.

















Фото: Евгений Петров

Сколько длится обучение и есть ли "корочки"?

Полный курс длится от полутора до двух месяцев. Обучение оплачивается за счет средств бюджета Алтайского края. По окончании курса каждый участник получает документ установленного образца.

Какие еще вакансии открыты на предприятии?

К концу года на заводе планируют принять до 900 новых сотрудников. Здесь ждут специалистов разного профиля, в том числе:

токарей;

наладчиков станков;

шлифовщиков;

фрезеровщиков;

слесарей-ремонтников;

электромонтеров;

слесарей механосборочных работ;

рабочих литейного производства;

кузнецов-штамповщиков.

Сколько зарабатывают на "Барнаултрансмаше"?

Это зависит от квалификации и объема работы, но вот ориентир: зарплата оператора станков и станочника широкого профиля – как раз тех специальностей, которым научат, – варьируется от 40 до 80 тысяч рублей.

На заводе подчеркивают, зарплата здесь официальная и выдается стабильно – два раза в месяц. Но и это не все: завод также предоставляет частичную компенсацию оплаты обедов, родительских взносов в детские сады и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.

АО "Барнаултрансмаш", в 2023 году ставшее "Лучшим промышленным предприятием Алтайского края в кадровой сфере", приглашает присоединиться к дружному коллективу.

АО "Барнаултрансмаш"

Адрес: пр. Калинина, 28

Тел.: (3852) 398-090

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