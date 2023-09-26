НОВОСТИОбщество

"Барнаултрансмаш" приглашает на работу и бесплатное обучение

На заводе принимают даже без опыта, а учат – бесплатно

26 сентября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KEWhn

Фото: Евгений Петров
Фото: Евгений Петров

Алтайские предприятия, работающие в оборонно-промышленном комплексе, сегодня получают значительную поддержку из бюджета. Это позволяет брать на работу сотрудников без опыта и обучать их прямо на рабочем месте, причем бесплатно. Одно из предприятий, где сейчас активно набирают работников, – известнейший "Барнаултрансмаш".

Каким профессиям можно обучиться?

В октябре 2023 года здесь приглашают пройти обучение по следующим специальностям:

  • оператор станков с программным управлением;

  • станочник широкого профиля.

Важно, что никакого диплома для зачисления в группу не требуется, все, что нужно, – это желание работать.

Сколько длится обучение и есть ли "корочки"?

Полный курс длится от полутора до двух месяцев. Обучение оплачивается за счет средств бюджета Алтайского края. По окончании курса каждый участник получает документ установленного образца.

Какие еще вакансии открыты на предприятии?

К концу года на заводе планируют принять до 900 новых сотрудников. Здесь ждут специалистов разного профиля, в том числе:

  • токарей;

  • наладчиков станков;

  • шлифовщиков;

  • фрезеровщиков;

  • слесарей-ремонтников;

  • электромонтеров;

  • слесарей механосборочных работ;

  • рабочих литейного производства;

  • кузнецов-штамповщиков.

Сколько зарабатывают на "Барнаултрансмаше"?

Это зависит от квалификации и объема работы, но вот ориентир: зарплата оператора станков и станочника широкого профиля – как раз тех специальностей, которым научат, – варьируется от 40 до 80 тысяч рублей.

На заводе подчеркивают, зарплата здесь официальная и выдается стабильно – два раза в месяц. Но и это не все: завод также предоставляет частичную компенсацию оплаты обедов, родительских взносов в детские сады и возможность частичной компенсации найма жилья для иногородних.

АО "Барнаултрансмаш", в 2023 году ставшее "Лучшим промышленным предприятием Алтайского края в кадровой сфере", приглашает присоединиться к дружному коллективу.

АО "Барнаултрансмаш"
Адрес: пр. Калинина, 28
Тел.: (3852) 398-090
Сайт
ТелеграмАО "Барнаултрансмаш"

Работа вакансии

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:43:57 26-09-2023

Хорошая новость. Еще бы бронь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:06 26-09-2023

Вот молодёжь раньше тупая была три года училась на оператора ЧПУ. А сейчас раз и за два месяца корочку дали. Наверно и с медициной так можно сейчас врачей и младшего мед персонала не хватает кажется. Ну тут Хотя-бы пол года нужно поучится.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:40 26-09-2023

Гость (11:51:06 26-09-2023) Вот молодёжь раньше тупая была три года училась на оператор... Если не ошибаюсь - учились 3 года, потому что там же получали общее среднее образование, т.е. заканчивали 9 и 10 классы.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:18 26-09-2023

Гость (13:59:40 26-09-2023) Если не ошибаюсь - учились 3 года, потому что там же получал... Вам на оператора ЧПУ всё равно не светит. В одном предложении две грубые ошибки.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:01:21 26-09-2023

Гость (14:26:18 26-09-2023) Вам на оператора ЧПУ всё равно не светит. В одном предложени... Даже не стремлюсь в операторы ЧПУ. Лично для меня есть цели интереснее.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:30:44 27-09-2023

Гость (20:01:21 26-09-2023) Даже не стремлюсь в операторы ЧПУ. Лично для меня есть цели ... бариста?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:49 27-09-2023

Гость (14:26:18 26-09-2023) Вам на оператора ЧПУ всё равно не светит. В одном предложени... Училка? Иди, тренеруйся бюллетени вбрасывать. Очередные "выборы" скоро.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:56:49 26-09-2023

зовите среднюю азию с такой зп

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:48 26-09-2023

гость (11:56:49 26-09-2023) зовите среднюю азию с такой зп ... Тут весь Амик 25 т. за счастье считает. Ты-то куда?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:19 26-09-2023

Ну тут Хотя-бы пол года нужно поучится.----- да зачем? Чтобы зайти в инет и посмотреть, какие таблетки от чего?))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:27 26-09-2023

а соседней новости ноют, что зп в крае выше 20т нет. Неудобно получилось. Ах да, тут же работать надо)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:36 26-09-2023

Токарь 6-го разряда, стаж 35 лет. Предложили зарплату от 15-ти до 17-ти тыс. Молча развернулся и ушел. Да, дело было еще летом.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:22:21 27-09-2023

Гость (23:49:36 26-09-2023) Токарь 6-го разряда, стаж 35 лет. Предложили зарплату от 15-... На время испытательного срока? Или как?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

15:12:37 27-09-2023

Работать нужно по 12 часов и с графиком 6:1, тогда будет такая зп. Дома только поспать и в воскресенье отдохнуть

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:14 27-09-2023

Сергей (15:12:37 27-09-2023) Работать нужно по 12 часов и с графиком 6:1, тогда будет так... Чётко сказал и добавить нечаго. Там не рабочий требуется а раб.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров