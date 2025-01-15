Баскетболисты "Барнаула" дома выиграли у грозненского "Динамо"
Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги завершился с результатом 70:64 в пользу хозяев
15 января 2025, 21:50, ИА Амител
Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги состоялся сегодня в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 70:64 в пользу хозяев.
Счет по четвертям – 15:15, 21:8, 16:21, 18:20. Решающего преимущества барнаульцы добились во втором отрезке игры, который выиграли с разницей в 13 очков.
Самым результативным у победителей стал Максим Белошапко. В его активе 19 очков. В составе грозненцев лучшую результативность показал Артем Писарчук, набравший 14 очков.
После победы над командой из Чеченской Республики "Барнаул" занимает седьмое место. "Динамо" (Грозный) на последней – 16-й строке.
Следующий матч "Барнаул" вновь проведет дома в субботу, 18 января. В гости к команде Александра Герасимова приедет один из лидеров Суперлиги – "Зенит-2" из Санкт-Петербурга.
23:51:59 15-01-2025
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