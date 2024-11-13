В составе команды Александра Герасимова самым результативным оказался атакующий защитник Иван Самойленко

13 ноября 2024, 19:53, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" на Дальнем Востоке в упорной борьбе уступили лидеру. Матч чемпионата мужской Суперлиги против владивостокского "Динамо" состоялся сегодня и завершился поражением алтайской команды – 75:79. Счет по четвертям: 18:22, 13:12, 25:24, 19:21.

Самыми результативными стали два Ивана. В составе команды Александра Герасимова – атакующий защитник Иван Самойленко. Он записал на свой счет 15 очков. У приморцев наибольшую активность показал его тезка – разыгрывающий Иван Стребков, набравший 21 результативный балл.

После этой игры дальневосточники остаются на первом месте в турнирной таблице. "Барнаул" пока седьмой. Следующий матч алтайские баскетболисты проведут в барнаульском спорткомплексе "Победа" 19 ноября. В гости к "горожанам" приедет команда "Темп-СУМЗ" из уральского города Ревда, занимающая второе место в чемпионате.