Барнаульцы идут шестыми в таблице

24 декабря 2023, 11:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Баскетболисты "Барнаула" на выезде уступили "Тамбову".

Заключительный матч алтайской команды в уходящем году в рамках мужской Суперлиги состоялся вечером 23 декабря и завершился поражением барнаульцев в упорной борьбе – 91:94. Счет по четвертям: 23:26, 20:19, 25:30, 23:19. Самым результативным в команде Александра Герасимова стал Алимджан Федюшин. В его активе 20 очков.

После поражения в Тамбове "Барнаул" находится на шестом месте в турнирной таблице. "Тамбов" – на седьмой строке. Следующий матч барнаульцы проведут 10 января на своей площадке против иркутского "Иркута", занимающего пятое место.