Баскетболисты "Барнаула" обыграли ижевский клуб на своей площадке

Матч против БК "Купол-Родники" завершился победой хозяев во втором овертайме со счетом 88:85

28 ноября 2024, 22:59, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / TJ Dragotta

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке. Матч чемпионата мужской Суперлиги против ижевского клуба "Купол-Родники" состоялся сегодня в спорткомплексе "Победа" и завершился победой хозяев во втором овертайме со счетом 88:85.

Основное время завершилось вничью – 69:69. Первая дополнительная пятиминутка также не выявила сильнейшего – 77:77. Но во втором овертайме барнаульцы все же склонили "чашу весов" в свою пользу и праздновали итоговую победу с результатом 88:85. Счет по отрезкам игры: 23:15, 16:16, 15:17, 15:21, 8:8, 11:8.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Купола" Николай Жмако. Он набрал 18 очков. У "Барнаула" лучшую результативность показали Максим Белошапко и Виталий Лютыч – у них по 17 очков.

После этой трудной победы команда Александра Герасимова занимает седьмое место. "Купол-Родники" – на девятой строке. Следующий матч барнаульцы проведут 7 декабря в гостях против БК "Магнитогорск".