Баскетболисты "Барнаула" победили команду из Ижевска

Самым активным у барнаульцев стал Алимджан Федюшин, набравший 16 очков

04 февраля 2024, 09:05, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против команды "Купол-Родники" из Ижевска состоялся 3 февраля в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 74:67 в пользу алтайских баскетболистов.

Счет по четвертям составил 31:20, 12:24, 13:12 и 18:11. Самым активным у барнаульцев стал Алимджан Федюшин. Он набрал 16 очков.

Успех в игре с командой из Удмуртии не изменил положение подопечных Александра Герасимова в турнирной таблице. "Барнаул" по-прежнему на четвертой строке. "Купол-Родники" опустился с 9-го на 11-е место.

Очередной матч барнаульцы проведут в следующее воскресенье, 11 февраля, против "Университета-Югры" из Сургута.