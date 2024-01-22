Баскетболисты "Барнаула" проиграли "Барс-РГЭУ"

После проигрыша в Ростове-на-Дону команда Александра Герасимова занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги

22 января 2024, 13:22, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Баскетболисты "Барнаула" уступили в Ростове-на-Дону. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против команды "Барс-РГЭУ" состоялся 21 января и завершился поражением алтайских баскетболистов со счетом 78:89 (11:34, 18:13, 16:28, 33:14).

Самым результативным у барнаульцев стал Владислав Ильинов, который набрал 20 очков.

После проигрыша в Ростове-на-Дону команда Александра Герасимова занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.

Следующий матч "Барнаул" проведет в этот четверг, 25 января, в Краснодаре против команды СШОР "Локомотив-Кубань", занимающей предпоследнее, 15-е место.