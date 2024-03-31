Баскетболисты "Барнаула" проиграли на выезде

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Барнаула" Владислав Ильинов

31 марта 2024, 18:40, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула начали плей-офф мужской Суперлиги с поражения на выезде.

Первый матч четвертьфинальной серии до трех побед против владивостокского "Динамо" состоялся сегодня на площадке дальневосточников и завершился поражением "горожан" в овертайме – 71:76 (18:12, 14:12, 19:20, 14:21, 6:11). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Барнаула" Владислав Ильинов. Он набрал 22 очка.

Таким образом владивостокцы повели в серии 1:0. Второй матч вновь пройдет во Владивостоке 2 апреля. Шестого апреля команды сыграют в Барнауле.

Если победитель серии не определится по итогам трех игр, четвертый матч состоится 8 апреля на домашней площадке алтайских баскетболистов.