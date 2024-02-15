Баскетболисты "Барнаула" проиграли подмосковным "Химкам"

Игра завершилась со счетом 70:73

15 февраля 2024, 15:01, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" в гостях уступили лидеру. Очередной матч мужской Суперлиги против подмосковных "Химок" состоялся поздним вечером 14 февраля по алтайскому времени и завершился поражением команды Александра Герасимова.

Игра завершилась со счетом 70:73 (18:16, 17:19, 18:18, 17:20). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Барнаула" Владислав Ильинов, набравший 21 очко.

После неудачи в Подмосковье алтайская команда опустилась с четвертого на пятое место. "Химки" по-прежнему на первой строке. Следующий матч "Барнаул" проведет 29 февраля вновь на выезде против челябинского "Челбаскета".