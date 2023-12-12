Матч против ЦСКА-2 завершился со счетом 83:87

12 декабря 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" проиграли в Москве в матче мужской Суперлиги против ЦСКА-2. Соревнования состоялись вечером 11 декабря и завершились поражением алтайской команды со счетом 83:87.

После первой половины встречи барнаульцы уступали в счете 39:41. В третьей четверти дублеры ЦСКА взвинтили темп и увеличили свое преимущество до 13 очков – 68:55. Но в заключительном отрезке игры барнаульцы перехватили инициативу и не только сравняли счет, но и вышли вперед – 80:78. Однако в концовке встречи не сумели удержать лидерство и проиграли с разницей в четыре очка.

Самыми результативными в составе "Барнаула" стали Игорь Смыгин, набравший 17 очков, и Владислав Ильинов. В его активе 15 очков.

Несмотря на поражение в Москве, "Барнаул" сохранил за собой третье место в турнирной таблице.

Следующий матч команда Александра Герасимова проведет 14 декабря в Санкт-Петербурге против "Зенита-2", который находится на восьмой строке.