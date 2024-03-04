Баскетболисты "Барнаула" проиграли в Ревде
Матч против уральцев "Темп-СУМЗ" завершился со счетом 67:76
04 марта 2024, 09:51, ИА Амител
Баскетболисты "Барнаула" проиграли выездной матч мужской Суперлиги против клуба "Темп-СУМЗ" из уральского города Ревда. Игра состоялась 3 марта и завершилась поражением подопечных Александра Герасимова со счетом 67:76.
Самым результативным у барнаульцев стал Данила Чикарев. Он набрал 16 очков.
Для алтайской команды поражение в Ревде стало третьим подряд. Тем не менее "Барнаул" остается на шестом месте в турнирной таблице. Баскетболисты из Свердловской области поднялись с третьей на вторую строку.
Следующий матч команда Герасимова проведет дома 10 марта против "Новосибирска". Завершат первый этап сезона барнаульцы домашними встречами с дублерами столичного ЦСКА и "Зенита" из Санкт-Петербурга. Они пройдут 21 и 24 марта соответственно.
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