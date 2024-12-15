Баскетболисты "Барнаула" уступили московскому ЦСКА-2

Самым результативным игроком встречи стал защитник барнаульцев Всеволод Тишин

15 декабря 2024, 20:55, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com / Ben Hershey

Баскетболисты "Барнаула" уступили на своей площадке. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против московского ЦСКА-2 состоялся сегодня и завершился поражением команды Александра Герасимова с результатом 71:82 (18:20, 17:26, 14:18, 22:18).

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник барнаульцев Всеволод Тишин. Он набрал 20 очков. После этого поражения "Барнаул" опустился с седьмого на восьмое место в турнирной таблице.

Следующий матч алтайские баскетболисты вновь проведут дома 18 декабря против БК "Тамбов".