Самым результативным у барнаульцев стал Дмитрий Карбусов. Он набрал 15 очков

02 апреля 2024, 18:58, ИА Амител

Баскетболисты "Барнаула" вновь уступили на Дальнем Востоке. Второй матч четвертьфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги против владивостокского "Динамо" состоялся сегодня и завершился поражением команды Александра Герасимова – 73:78 (13:22, 19:23, 18:17, 23:16).

Самым результативным у барнаульцев стал Дмитрий Карбусов. Он набрал 15 очков.

Напомним, в первой игре серии до трех побед алтайские баскетболисты уступили в овертайме со счетом 71:76. Таким образом, дальневосточники ведут в серии – 2:0. Третий матч состоится 6 апреля в барнаульском спорткомплексе "Победа".