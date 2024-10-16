Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке

Самыми результативными стали Иван Самойленко и Кирилл Горнаев

16 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: pxhere.com/ru/photo/1349120

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на домашней площадке. Первый в сезоне домашний матч "горожан" в рамках чемпионата мужской Суперлиги против "Университета-Югры" из Сургута состоялся сегодня в спорткомплексе "Победа" и завершился со счетом 75:62 (20:17, 21:9, 16:13, 18:23) в пользу хозяев арены.

Самыми результативными у барнаульцев стали Иван Самойленко и Кирилл Горнаев. У них по 12 очков. Это поражение стало для северян первым с начала чемпионата. Ранее на старте сезона баскетболисты из Ханты-Мансийского автономного округа выиграли обе встречи, в то время как у барнаульцев значились победа, поражение и 11-е место в турнирной таблице. Успех в игре с югорчанами позволил подопечным Александра Герасимова улучшить свое положение и подняться на седьмую строку.

Матч следующего, четвертого тура "Барнаул" вновь проведет дома в эту субботу, 19 октября.