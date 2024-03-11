Баскетболисты "Барнаула" выиграли у "Новосибирска" на своей площадке

Матч завершился со счетом 80:77 в пользу барнаульцев

11 марта 2024, 11:40, ИА Амител

Баскетбольный мяч / Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли на своей площадке у "Новосибирска". Матч чемпионата мужской Суперлиги состоялся 10 марта в спорткомплексе "Победа" и завершился с результатом 80:77 (22:22, 12:24, 21:15, 25:16) в пользу барнаульцев.

При этом по ходу игры хозяева уступали в счете 18 очков, но в концовке все же победили.

Самым результативным игроком встречи стал капитан "Барнаула" Алимджан Федюшин. Он набрал 25 очков, а также сделал 6 подборов.

Команда Александра Герасимова занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч "Барнаул" вновь проведет дома 21 марта против ЦСКА-2.