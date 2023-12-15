Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Санкт-Петербурге

Больше всего мячей в кольцо соперника забил Данила Чикарев

15 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты "Барнаула" выиграли у "Зенита-2" в Санкт-Петербурге в рамках матча чемпионата мужской Суперлиги. Игра состоялась 14 декабря и завершилась со счетом 79:59.

Первая половина встречи прошла с двухочковым преимуществом дублеров "Зенита" – 37:35. Решающей стала третья четверть матча. Она прошла с большим преимуществом барнаульцев – 26:6. До окончания встречи алтайские баскетболисты действовали уверенно и довели матч до общей победы.

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Данила Чикарев. Он набрал 22 очка. По 11 очков в активе Алимджана Федюшина и Владислава Ильинова.

Теперь после 15 игр чемпионата у "горожан" 10 побед и пять поражений. Сейчас "Барнаул" делит 3-6 места с владивостокским "Динамо", иркутским "Иркутом" и "Новосибирском". Лидируют "Химки". На второй строке "Темп-СУМЗ" из Ревды.

Следующий матч "Барнаул" проведет 20 декабря в Курске против "Русичей", которые с начала сезона не одержали ни одной победы, и занимают последнее, 16-е место.