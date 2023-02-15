Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против команды "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды состоялся 15 февраля в барнаульском спорткомплексе "Победа"

15 февраля 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Баскетболисты клуба "Барнаул" крупно проиграли на своей площадке. Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги против команды "Темп-СУМЗ-УГМК" из Ревды состоялся 15 февраля в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился поражением хозяев со счётом 67:88.

Решающего преимущества уральцы добились в заключительной пятиминутке встречи, когда хозяева остановились на отметке 67 набранных очков и в итоге выиграли с разницей плюс 21. При этом самым результативным игроком встречи стал защитник проигравших Максим Григорьев. В его активе 20 очков. В составе уральцев самым активным стал Денис Левшин. Он набрал 15 очков.

Несмотря на эту неудачу, "Барнаул" остаётся на 10-м месте в турнирной таблице. Команда из Свердловской области по-прежнему на третьей строке. Следующий матч алтайские баскетболисты вновь проведут дома 18 февраля. Соперником команды Олега Тена станет лидер Суперлиги – "Уралмаш" из Екатеринбурга.