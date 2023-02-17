Баскетбольный клуб "Барнаул" неожиданно остался без тренера в разгар сезона

Клуб расторг договор с Олегом Теном по обоюдному согласию

17 февраля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: БК "Барнаул"

Главный тренер БК "Барнаул" Олег Тен покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на главном сайте команды. В БК "Барнаул" поблагодарили Олега Тена за сотрудничество. О причинах ухода специалиста не сообщается. БК "Барнаул" остался без тренера в разгар сезона. Исполнять обязанности теперь будет Иван Датьев. Алтайская команда идёт на 10-м месте из 15 в "Парибет Чемпионат России мужской Суперлиги-1".

Олег Тен возглавил БК "Барнаул" осенью 2022 года. Он сменил на посту Евгения Горева, с которым алтайский клуб в сезоне 2021/22 занял 10-е место в Суперлиге-1. В годы игровой карьеры Тен выступал в тульском "Арсенале", самарском ЦСК ВВС, сургутском "Университете", "Союзе" из Свердловской области. Затем специалист работал в казахстанском "Тоболе", российских "Университете-Югре" из Сургута и саратовском "Автодоре". Также Тен входил в тренерский штаб юниорской сборной России до 16 лет.

Днем ранее команду "Барнаул" покинул ведущий игрок Алимджан Федюшин, который продолжит карьеру во владивостокском "Динамо".