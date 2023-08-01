Баскетбольный клуб "Барнаул" остался без тренера
Руководить коллективом в новом сезоне будет Александр Герасимов
01 августа 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Баскетбольный клуб "Барнаул" перед стартом сезона расстался с тренером Иваном Датьевев.
БК "Барнаул" поблагодарил специалиста за сотрудничество и совместную работу. В прошлом сезоне после отставки бывшего главного тренера Олега Тена Датьев стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Вместе с ним "Барнаул" выиграл Суперлигу-2 и вышел в Суперлигу-1.
Что стало причиной расставания, не сообщается.
В новом сезоне, кстати, "горожан" будет тренировать Александр Герасимов, сотрудничавший с юниоркой ЦСКА.
16:25:19 01-08-2023
уже с июня главным А.Герасимов