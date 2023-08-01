Баскетбольный клуб "Барнаул" остался без тренера

Руководить коллективом в новом сезоне будет Александр Герасимов

01 августа 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Баскетбольный клуб "Барнаул" перед стартом сезона расстался с тренером Иваном Датьевев.

БК "Барнаул" поблагодарил специалиста за сотрудничество и совместную работу. В прошлом сезоне после отставки бывшего главного тренера Олега Тена Датьев стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Вместе с ним "Барнаул" выиграл Суперлигу-2 и вышел в Суперлигу-1.

Что стало причиной расставания, не сообщается.

В новом сезоне, кстати, "горожан" будет тренировать Александр Герасимов, сотрудничавший с юниоркой ЦСКА.