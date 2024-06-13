Бассейн, кафе и пляж. "Адриатика" открыла пляжный сезон

И приглашает отдыхать, загорать и купаться

13 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KB4M9

Бассейн. Отдых / Фото: "Адриатика"

"Забирай меня скорей и вези за сто морей" – мечтают все, кто еще не открыл летний купальный сезон. Но чтобы расслабиться и отдохнуть у теплой воды, позагорать и поплавать, не обязательно куда-то далеко ехать. Сделать это можно прямо в черте города. "Адриатика" приглашает жителей Барнаула приятно провести время на своем пляже.

Еще 3 июня "Адриатика" открыла подогреваемый бассейн под открытым небом.

Отдыхающих ждут:

теплая вода;

комфортные условия для отдыха с детьми;

кафе-бар;

аренда шатра.

Здесь вы сможете встретиться с друзьями, провести выходные с семьей, отдохнуть от городской суеты после работы или весело отпраздновать день рождения.

Самое главное – бассейн расположен в городе, поэтому не придется тратить много времени на дорогу, чтобы окунуться в воду и освежиться. У пляжа удобная транспортная доступность.

Часы работы бассейна: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Лето в Сибири короткое, так что наслаждайтесь каждым теплым днем и заряжайтесь позитивом и энергией.

Пляж "Адриатика"

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 167а

Тел.: 50-14-91

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