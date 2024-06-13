Бассейн, кафе и пляж. "Адриатика" открыла пляжный сезон
И приглашает отдыхать, загорать и купаться
13 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KB4M9
"Забирай меня скорей и вези за сто морей" – мечтают все, кто еще не открыл летний купальный сезон. Но чтобы расслабиться и отдохнуть у теплой воды, позагорать и поплавать, не обязательно куда-то далеко ехать. Сделать это можно прямо в черте города. "Адриатика" приглашает жителей Барнаула приятно провести время на своем пляже.
Еще 3 июня "Адриатика" открыла подогреваемый бассейн под открытым небом.
Отдыхающих ждут:
- теплая вода;
- комфортные условия для отдыха с детьми;
- кафе-бар;
- аренда шатра.
Здесь вы сможете встретиться с друзьями, провести выходные с семьей, отдохнуть от городской суеты после работы или весело отпраздновать день рождения.
Самое главное – бассейн расположен в городе, поэтому не придется тратить много времени на дорогу, чтобы окунуться в воду и освежиться. У пляжа удобная транспортная доступность.
Часы работы бассейна: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Лето в Сибири короткое, так что наслаждайтесь каждым теплым днем и заряжайтесь позитивом и энергией.
Пляж "Адриатика"
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 167а
Тел.: 50-14-91
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"Одноклассники"ИП Матвейчук К. Л.
14:53:36 13-06-2024
у меня дом в поселке Дружба, мы в этой Адриатике через день, классное место. в рабочее время особенно - народу нет, вкусно кормят, недорого. уже лет 8 там всегда всё в порядке, басик чистый. Тишину по вечерам соблюдают
11:04:56 14-06-2024
Бассейн какой то маленький, где там отдыхать то?