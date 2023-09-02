Бастрыкин поручил передать дело о нападении на бийского фельдшера в СК

Ответственным за исполнение поручения назначен руководитель алтайского Следкома Игорь Колесниченко

02 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении на фельдшера скорой помощи в Бийске из органов внутренних дел в подчиненное ему ведомство. Об этом сообщили в телеграм-канале информационного центра федерального ведомства.

Напомним, в Бийске вечером 25 августа на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов, что в одном из баров в районе Зеленого клина человеку стало плохо. На место тут же выехала бригада в составе медсестры и фельдшера, а при оказании помощи лежащий на полу мужчина ударил последнего кулаком и сломал ему нос. После этого медик обратился в полицию.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко принять все предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования в производство подчиненных следователей, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования", – рассказали в центре.

Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате Следкома.