Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали
Спортсмен получил травму глаза в драке в Феодосии
04 августа 2024, 19:35, ИА Амител
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Двали получил травму глаза в драке в Феодосии. По словам тренера Ивана Щелка, молодой человек пошел искупаться и на набережной с товарищем увидел, что толпа бьет одного мальчика. Они решили заступиться, и боксер получил травму. Тренер отмечает, что у Дмитрия серьезное повреждение глаза.
Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу, расследуется по статье о хулиганстве. Соответствующее поручение сделал Бастрыкин.
11:54:24 05-08-2024
а вот и ответ на вопрос кто сильнее: боксер, или каратист?!