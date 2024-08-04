Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали

Спортсмен получил травму глаза в драке в Феодосии

04 августа 2024, 19:35, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Двали получил травму глаза в драке в Феодосии. По словам тренера Ивана Щелка, молодой человек пошел искупаться и на набережной с товарищем увидел, что толпа бьет одного мальчика. Они решили заступиться, и боксер получил травму. Тренер отмечает, что у Дмитрия серьезное повреждение глаза.

Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу, расследуется по статье о хулиганстве. Соответствующее поручение сделал Бастрыкин.