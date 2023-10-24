Бастрыкин поручил провести проверку из-за массовой драки подростков на Алтае

Конфликт с участием более 20 несовершеннолетних произошел в селе Майма — пострадавшими признаны шесть человек

24 октября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту массовой драки подростков в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организовать проверку и представить доклад должен исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Республике Алтай Игорь Турутин.

Конфликт с участием более 20 несовершеннолетних произошел в селе Майма 15 октября. Видеозапись попала в местные сообщества. На ней группа молодых людей напала на другую группу и избила. Один из юношей после удара потерял сознание. В какой-то момент видно, что один из парней берет в руки предмет, похожий на пистолет. Происходящее, предположительно, снимали девочки.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай сообщала, что полицейские идентифицировали всех участников драки. Их доставили в полицию и допросили в присутствии законных представителей.

В происшествии пострадали шесть человек – ущерб здоровью оценят в рамках судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители решают вопрос о включении участников драки в профилактический реестр.